ClassicPress adalah versi turunan WordPress yang digerakkan oleh komunitas, yang mempertahankan editor klasik TinyMCE yang sudah dikenal sambil menghapus editor blok Gutenberg dan overhead performa yang ditimbulkannya. Ini menjaga kompatibilitas dengan sebagian besar tema dan plugin WordPress yang ada, menjadikannya jalur migrasi yang mudah bagi situs dan developer yang lebih memilih perilaku CMS yang dapat diprediksi dan stabil daripada perubahan antarmuka yang konstan.

Self-hosting ClassicPress di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi PHP, penyetelan database, dan waktu pembaruan — menghilangkan batasan hosting WordPress terkelola sambil mempertahankan ekosistem WordPress yang sudah Anda kenal.