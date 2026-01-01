Deploy ClassicPress dengan instalasi sekali klik.
Versi WordPress yang mempertahankan pengalaman editor klasik dengan stabilitas yang ditingkatkan dan tanpa kerumitan Gutenberg.
Pilih paket VPS untuk ClassicPress
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ClassicPress
ClassicPress adalah versi turunan WordPress yang digerakkan oleh komunitas, yang mempertahankan editor klasik TinyMCE yang sudah dikenal sambil menghapus editor blok Gutenberg dan overhead performa yang ditimbulkannya. Ini menjaga kompatibilitas dengan sebagian besar tema dan plugin WordPress yang ada, menjadikannya jalur migrasi yang mudah bagi situs dan developer yang lebih memilih perilaku CMS yang dapat diprediksi dan stabil daripada perubahan antarmuka yang konstan.
Self-hosting ClassicPress di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi PHP, penyetelan database, dan waktu pembaruan — menghilangkan batasan hosting WordPress terkelola sambil mempertahankan ekosistem WordPress yang sudah Anda kenal.
Fitur utama ClassicPress
Editor Klasik Dipertahankan
Mempertahankan editor TinyMCE yang dikenal pengguna WordPress, sehingga pembuat konten dapat bekerja secara produktif tanpa mempelajari antarmuka berbasis blok yang baru.
Kompatibilitas Plugin WordPress
Kompatibel dengan ribuan plugin dan tema WordPress yang sudah ada, sehingga Anda dapat bermigrasi tanpa membangun ulang situs Anda atau mengganti toolset Anda yang sudah ada.
Siklus Pembaruan yang Stabil
Fokus dukungan jangka panjang berarti pembaruan dapat diprediksi dan kompatibel dengan versi sebelumnya, mengurangi risiko plugin rusak setelah peningkatan inti.
Peningkatan Performa
Menghilangkan overhead JavaScript Gutenberg menghasilkan pemuatan halaman yang lebih cepat dan penggunaan sumber daya server yang lebih rendah dibandingkan dengan instalasi WordPress modern yang setara.
Kontrol Kustomisasi Penuh
Custom post types, manajemen peran, dan dukungan tema anak memberikan fleksibilitas yang sama kepada developer seperti WordPress dengan fondasi yang lebih stabil di bawahnya.
Jalankan ClassicPress lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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