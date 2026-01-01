PicoShare adalah layanan berbagi file open-source yang minimalis, dirancang untuk melakukan satu hal dengan baik: mengunggah file dan membagikan link download langsung. Berbeda dengan platform cloud storage lengkap, PicoShare tidak memiliki hierarki folder, akun multi-pengguna, dan kuota penyimpanan â€” hanya satu passphrase bersama yang melindungi admin interface dan URL publik yang bersih untuk setiap file yang Anda bagikan. Link dapat diatur untuk kedaluwarsa setelah periode waktu atau jumlah download yang dapat dikonfigurasi, dan link upload tamu memungkinkan kontributor eksternal mengirimkan file ke server Anda tanpa akun.

Self-hosting PicoShare di VPS Anda berarti file yang dibagikan disimpan di infrastruktur Anda sendiri tanpa platform pihak ketiga antara Anda dan penerima, dan tidak ada file yang ditolak karena terlalu besar.