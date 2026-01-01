Deploy PicoShare dalam instalasi sekali klik.
Berbagi file minimalis yang dihost sendiri dengan tautan kedaluwarsa, unggah tamu, dan tanpa batas ukuran file.
Pilih paket VPS untuk PicoShare
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan PicoShare
PicoShare adalah layanan berbagi file open-source yang minimalis, dirancang untuk melakukan satu hal dengan baik: mengunggah file dan membagikan link download langsung. Berbeda dengan platform cloud storage lengkap, PicoShare tidak memiliki hierarki folder, akun multi-pengguna, dan kuota penyimpanan â€” hanya satu passphrase bersama yang melindungi admin interface dan URL publik yang bersih untuk setiap file yang Anda bagikan. Link dapat diatur untuk kedaluwarsa setelah periode waktu atau jumlah download yang dapat dikonfigurasi, dan link upload tamu memungkinkan kontributor eksternal mengirimkan file ke server Anda tanpa akun.
Self-hosting PicoShare di VPS Anda berarti file yang dibagikan disimpan di infrastruktur Anda sendiri tanpa platform pihak ketiga antara Anda dan penerima, dan tidak ada file yang ditolak karena terlalu besar.
Fitur utama PicoShare
Tautan berbagi kedaluwarsa
Atur tautan agar kedaluwarsa setelah periode waktu tertentu atau jumlah unduhan, sehingga file yang dibagikan akan otomatis dihapus setelah tujuannya tercapai.
Tautan unggah tamu
Buat link upload sekali pakai atau dapat digunakan kembali sehingga kolaborator eksternal dapat mengirimkan file ke server Anda tanpa membuat akun atau melihat file Anda yang lain.
Tidak ada batasan ukuran file
PicoShare tidak membatasi ukuran atau jenis file, sehingga Anda dapat berbagi video besar, image disk, atau arsip yang akan ditolak oleh layanan cloud.
Tanpa dependensi eksternal
SQLite menyimpan semua metadata secara lokal â€” tanpa server database, tanpa Redis, tanpa pekerja latar belakang â€” menjadikan seluruh deployment sebagai satu kontainer.
URL unduhan langsung
Setiap file yang dibagikan mendapatkan URL unduhan langsung yang bersih dan permanen sehingga penerima dapat mengunduh tanpa menavigasi antarmuka web atau masuk.
Jalankan PicoShare lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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