Deploy instan NATS.
Sistem perpesanan berbasis cloud berkinerja tinggi dengan latensi sub-milidetik untuk microservices, IoT, dan aplikasi terdistribusi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NATS
NATS adalah sistem pesan ringan, open-source yang dibangun untuk arsitektur cloud-native. Ini menyediakan pesan publish-subscribe, request-reply, dan queue group dalam sub-milidetik dengan jejak minimal â€” biner server berukuran di bawah 20MB dan tidak memerlukan dependensi eksternal. NATS menangani jutaan pesan per detik, menjadikannya salah satu broker pesan tercepat yang tersedia.
JetStream, lapisan persistensi bawaan NATS, menambahkan stream yang tahan lama, pemutaran ulang, dan pengiriman tepat satu kali tanpa memerlukan antrean atau layanan database terpisah. Self-hosting NATS di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas lokalitas data, menghilangkan biaya cloud per pesan, dan menempatkan bus pesan Anda sedekat mungkin dengan layanan Anda untuk latensi minimum.
Fitur utama NATS
Pub/Sub messaging
Siarkan pesan ke berapa pun jumlah pelanggan secara instan dengan routing berbasis subjek dan langganan wildcard untuk fan-out pesan yang fleksibel.
Persistensi JetStream
Menyimpan, memutar ulang, dan memproses pesan dengan aliran dan konsumen yang persisten â€” menambahkan pengiriman tepat satu kali dan riwayat pesan tanpa infrastruktur tambahan.
Pola Permintaan-Balasan
Bangun RPC gaya sinkron melalui perpesanan asinkron dengan permintaan-balasan bawaan, memungkinkan panggilan antar-layanan dengan penanganan batas waktu otomatis.
Grup Antrean
Mendistribusikan pekerjaan ke konsumen yang diskalakan secara horizontal menggunakan grup antrean, NATS secara otomatis menyeimbangkan beban pesan ke semua anggota grup.
Clustering bawaan
Bentuk klaster toleran kesalahan di seluruh beberapa node dengan penemuan rute otomatis dan replikasi JetStream berbasis RAFT untuk ketersediaan tinggi.
Pemantauan HTTP
Jelajahi kesehatan server, statistik koneksi, metrik JetStream, dan data langganan melalui endpoint pemantauan bawaan di port 8222.
Jalankan NATS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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