NATS adalah sistem pesan ringan, open-source yang dibangun untuk arsitektur cloud-native. Ini menyediakan pesan publish-subscribe, request-reply, dan queue group dalam sub-milidetik dengan jejak minimal â€” biner server berukuran di bawah 20MB dan tidak memerlukan dependensi eksternal. NATS menangani jutaan pesan per detik, menjadikannya salah satu broker pesan tercepat yang tersedia.

JetStream, lapisan persistensi bawaan NATS, menambahkan stream yang tahan lama, pemutaran ulang, dan pengiriman tepat satu kali tanpa memerlukan antrean atau layanan database terpisah. Self-hosting NATS di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas lokalitas data, menghilangkan biaya cloud per pesan, dan menempatkan bus pesan Anda sedekat mungkin dengan layanan Anda untuk latensi minimum.