Deploy instan LiteLLM.
Gerbang AI terpadu yang menyediakan akses API yang kompatibel dengan OpenAI ke 100+ LLM dari penyedia mana pun.
Pilih paket VPS untuk LiteLLM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LiteLLM
LiteLLM adalah gateway AI open-source yang memberikan API yang kompatibel dengan OpenAI yang sama untuk setiap LLM, sehingga aplikasi Anda dapat beralih antara OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock, dan 100+ provider lainnya tanpa perubahan kode. Platform ini menangani load balancing, failover otomatis, manajemen kunci API virtual, pelacakan pengeluaran, dan rate limiting dari satu antarmuka admin.
Self-hosting LiteLLM menjaga kunci API dan data penggunaan Anda tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan throttling dan rate caps dari layanan proxy bersama, dan memberikan tim Anda control plane terpusat untuk semua penggunaan LLM â€“ penting bagi organisasi yang mengelola biaya AI dan kepatuhan dalam skala besar.
Fitur utama LiteLLM
100+ Penyedia LLM
Akses OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock, dan puluhan lainnya melalui satu titik akhir API terpadu.
Load Balancing dan Failover
Mendistribusikan permintaan ke beberapa penyedia dan secara otomatis melakukan failover ke cadangan saat penyedia tidak tersedia.
Pelacakan Pengeluaran dan Anggaran
Pantau biaya LLM secara real time dan tetapkan batas anggaran per pengguna atau per tim untuk mencegah pengeluaran API yang tidak terkontrol.
Manajemen Virtual Key
Terbitkan kunci API virtual dengan cakupan khusus untuk tim dan aplikasi, dengan kontrol akses yang terperinci serta pelacakan penggunaan.
Routing Tingkat Lanjut
Arahkan permintaan berdasarkan biaya, latensi, atau aturan khusus untuk selalu menggunakan model terbaik untuk setiap jenis permintaan.
Jalankan LiteLLM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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