LiteLLM adalah gateway AI open-source yang memberikan API yang kompatibel dengan OpenAI yang sama untuk setiap LLM, sehingga aplikasi Anda dapat beralih antara OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock, dan 100+ provider lainnya tanpa perubahan kode. Platform ini menangani load balancing, failover otomatis, manajemen kunci API virtual, pelacakan pengeluaran, dan rate limiting dari satu antarmuka admin.

Self-hosting LiteLLM menjaga kunci API dan data penggunaan Anda tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan throttling dan rate caps dari layanan proxy bersama, dan memberikan tim Anda control plane terpusat untuk semua penggunaan LLM â€“ penting bagi organisasi yang mengelola biaya AI dan kepatuhan dalam skala besar.