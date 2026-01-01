Deploy NocoBase instan.
Platform no-code open-source yang dapat dikembangkan untuk membuat tool internal dan aplikasi bisnis dengan arsitektur berbasis plugin.
Pilih paket VPS untuk NocoBase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NocoBase
NocoBase adalah platform no-code/low-code open-source yang bisa dikembangkan, yang menggabungkan interface visual dengan arsitektur berbasis plugin sehingga citizen developer dan engineer dapat berkolaborasi secara efektif. Engine pemodelan datanya, UI drag-and-drop builder, dan tool automasi workflow-nya mencakup segalanya mulai dari aplikasi CRUD sederhana hingga aplikasi bisnis multi-tenant yang kompleks.
Self-hosting NocoBase di VPS Anda menghilangkan biaya per pengguna, menjaga data bisnis sensitif di infrastruktur Anda sendiri, dan memberikan tim development kebebasan untuk menginstal plugin kustom dan berintegrasi dengan sistem internal tanpa batasan vendor apa pun.
Fitur utama NocoBase
Pemodelan data visual
Definisikan tabel, kolom, dan relasi kompleks melalui antarmuka visual, dengan dukungan untuk semua tipe kolom umum termasuk lampiran, formula, dan pencarian.
Drag-and-Drop UI Builder
Rancang antarmuka aplikasi responsif dengan mengatur blok dan komponen pada kanvas, tanpa memerlukan kode front-end untuk tata letak standar.
Arsitektur Berbasis Plugin
Perluas platform dengan plugin komunitas atau kustom untuk jenis bidang baru, tindakan, dan integrasi tanpa memodifikasi aplikasi inti.
Automasi Workflow
Membangun proses bisnis kondisional dan alur persetujuan secara visual, memicu tindakan pada perubahan data tanpa menulis logika backend dari awal.
Akses Berbasis Peran
Kontrol akses ke data dan elemen UI di tingkat peran, mendukung multi-tenancy dan isolasi tingkat departemen dalam satu instalasi.
APIs dihasilkan otomatis
Setiap model data secara otomatis mengekspos endpoint REST API, memungkinkan integrasi dengan sistem eksternal dan front-end kustom tanpa pengembangan tambahan.
Jalankan NocoBase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.