NocoBase adalah platform no-code/low-code open-source yang bisa dikembangkan, yang menggabungkan interface visual dengan arsitektur berbasis plugin sehingga citizen developer dan engineer dapat berkolaborasi secara efektif. Engine pemodelan datanya, UI drag-and-drop builder, dan tool automasi workflow-nya mencakup segalanya mulai dari aplikasi CRUD sederhana hingga aplikasi bisnis multi-tenant yang kompleks.

Self-hosting NocoBase di VPS Anda menghilangkan biaya per pengguna, menjaga data bisnis sensitif di infrastruktur Anda sendiri, dan memberikan tim development kebebasan untuk menginstal plugin kustom dan berintegrasi dengan sistem internal tanpa batasan vendor apa pun.