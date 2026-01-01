Deploy instan XBackBone.
Server berbagi file dan tangkapan layar ringan self-hosted dengan dukungan penuh ShareX, ScreenCloud, dan Flameshot.
Pilih paket VPS untuk XBackBone
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan XBackBone
XBackBone adalah manajer file PHP ringan dan host gambar yang dirancang berdasarkan alur kerja pengunggah ShareX yang populer. Jatuhkan tangkapan layar atau file ke ShareX (atau ScreenCloud, Flameshot, atau klien yang kompatibel lainnya) dan XBackBone akan langsung menghostingnya di balik URL pendek yang dapat dibagikan â€” dengan pratinjau markdown, rendering teks mentah, tampilan galeri, dan kuota per pengguna yang sudah terpasang.
Self-hosting XBackBone di VPS menggantikan host gambar komersial dan layanan pastebin dengan infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol. Akun multi-pengguna, izin berbasis peran, dan integrasi OAuth bawaan menjadikannya cocok untuk individu maupun tim kecil yang menginginkan titik akhir tangkapan layar dan pengunggahan file pribadi.
Fitur utama XBackBone
Unggahan bawaan ShareX
Seret file ke ShareX, ScreenCloud, atau Flameshot dan XBackBone langsung menghostingnya melalui API unggahan standar.
Galeri dan pratinjau
Tampilan galeri browser dengan thumbnail yang dibuat secara otomatis, ditambah rendering inline untuk gambar, video, audio, dan konten Markdown.
Akun multi-pengguna
Akun per pengguna dengan izin berbasis peran dan kuota individual memungkinkan tim atau keluarga berbagi satu server tanpa saling mengganggu pustaka.
Tautan publik dan pribadi
Setiap unggahan menghasilkan URL singkat dengan perlindungan kata sandi opsional, kedaluwarsa, dan mode akses satu kali untuk konten sensitif.
Dukungan OAuth dan SSO
Integrasi OAuth bawaan dengan Google, Discord, dan GitLab menghilangkan pengelolaan akun terpisah untuk tim yang sudah menggunakan platform tersebut.
Jalankan XBackBone lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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