XBackBone adalah manajer file PHP ringan dan host gambar yang dirancang berdasarkan alur kerja pengunggah ShareX yang populer. Jatuhkan tangkapan layar atau file ke ShareX (atau ScreenCloud, Flameshot, atau klien yang kompatibel lainnya) dan XBackBone akan langsung menghostingnya di balik URL pendek yang dapat dibagikan â€” dengan pratinjau markdown, rendering teks mentah, tampilan galeri, dan kuota per pengguna yang sudah terpasang.

Self-hosting XBackBone di VPS menggantikan host gambar komersial dan layanan pastebin dengan infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol. Akun multi-pengguna, izin berbasis peran, dan integrasi OAuth bawaan menjadikannya cocok untuk individu maupun tim kecil yang menginginkan titik akhir tangkapan layar dan pengunggahan file pribadi.