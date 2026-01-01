SQLChat adalah SQL client berbasis chat yang terhubung ke database Anda yang sudah ada dan memungkinkan Anda mengkueri database tersebut menggunakan natural language. Daripada menulis SQL secara manual, Anda cukup menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris biasa dan SQLChat akan menerjemahkannya menjadi SQL query, mengeksekusinya, dan mengembalikan hasilnya â€” semuanya dalam antarmuka percakapan. SQLChat membaca database schema Anda secara otomatis sehingga query yang dihasilkan merujuk pada nama table dan column yang sebenarnya.

Self-hosting SQLChat di VPS Anda berarti kredensial database dan hasil query tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Desain stateless, single-service membuatnya ringan dan mudah dirawat, sementara dukungan untuk AI endpoint kustom memungkinkan Anda mengarahkan inference melalui model yang kompatibel dengan OpenAI mana pun.