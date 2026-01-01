Deploy instan SQLChat.
Klien SQL berbasis chat yang didukung AI, yang mengkueri database apa pun menggunakan bahasa Inggris biasa alih-alih menulis SQL.
Pilih paket VPS untuk SQLChat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SQLChat
SQLChat adalah SQL client berbasis chat yang terhubung ke database Anda yang sudah ada dan memungkinkan Anda mengkueri database tersebut menggunakan natural language. Daripada menulis SQL secara manual, Anda cukup menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris biasa dan SQLChat akan menerjemahkannya menjadi SQL query, mengeksekusinya, dan mengembalikan hasilnya â€” semuanya dalam antarmuka percakapan. SQLChat membaca database schema Anda secara otomatis sehingga query yang dihasilkan merujuk pada nama table dan column yang sebenarnya.
Self-hosting SQLChat di VPS Anda berarti kredensial database dan hasil query tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Desain stateless, single-service membuatnya ringan dan mudah dirawat, sementara dukungan untuk AI endpoint kustom memungkinkan Anda mengarahkan inference melalui model yang kompatibel dengan OpenAI mana pun.
Fitur utama SQLChat
Kueri bahasa alami
Jelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris biasa, dan SQLChat akan membuat SQL-nya, menjalankannya, serta mengembalikan hasilnya tanpa perlu Anda mengetahui sintaks yang tepat.
Dukungan multi-database
Hubungkan ke MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase, dan database lainnya dari satu antarmuka tanpa beralih alat.
AI yang memahami skema
SQLChat membaca skema database Anda secara otomatis, memungkinkan AI untuk menghasilkan kueri yang akurat yang mereferensikan nama tabel dan kolom yang nyata.
Endpoint AI kustom
Arahkan SQLChat ke endpoint API apa pun yang kompatibel dengan OpenAI, termasuk model yang di-hosting sendiri melalui Ollama, untuk menjaga inferensi AI tetap berada di infrastruktur Anda sendiri.
Penerapan Tanpa Status
Dalam mode pengguna tunggal, SQLChat tidak menyimpan data di sisi server, profil koneksi tersimpan di browser, menjaga deployment tetap ringan tanpa ketergantungan database.
Jalankan SQLChat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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