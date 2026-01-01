Resilio Sync adalah layanan sinkronisasi file peer-to-peer yang didasarkan pada protokol BitTorrent, awalnya dirilis sebagai BitTorrent Sync. Ini memindahkan file secara langsung antar perangkat Anda melalui saluran P2P terenkripsi, tanpa mengunggah apa pun ke penyedia cloud â€” VPS, desktop, laptop, dan ponsel Anda berbagi folder dengan bertukar kunci berbagi kriptografi, lalu menjaga folder tersebut tetap sinkron saat file berubah.

Self-hosting Resilio Sync di VPS memberi Anda peer sinkronisasi yang selalu aktif yang menyimpan salinan kanonis folder bersama Anda, menerima perubahan masuk dari perangkat lain mana pun di berbagi tersebut kapan saja â€” tanpa batas bandwidth, batas ukuran file, atau biaya berulang dari sinkronisasi cloud komersial.