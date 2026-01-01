Deploy instan Resilio Sync.
Sinkronisasi file peer-to-peer di seluruh desktop, server, dan perangkat seluler tanpa perantara cloud.
Pilih paket VPS untuk Resilio Sync
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Resilio Sync
Resilio Sync adalah layanan sinkronisasi file peer-to-peer yang didasarkan pada protokol BitTorrent, awalnya dirilis sebagai BitTorrent Sync. Ini memindahkan file secara langsung antar perangkat Anda melalui saluran P2P terenkripsi, tanpa mengunggah apa pun ke penyedia cloud â€” VPS, desktop, laptop, dan ponsel Anda berbagi folder dengan bertukar kunci berbagi kriptografi, lalu menjaga folder tersebut tetap sinkron saat file berubah.
Self-hosting Resilio Sync di VPS memberi Anda peer sinkronisasi yang selalu aktif yang menyimpan salinan kanonis folder bersama Anda, menerima perubahan masuk dari perangkat lain mana pun di berbagi tersebut kapan saja â€” tanpa batas bandwidth, batas ukuran file, atau biaya berulang dari sinkronisasi cloud komersial.
Fitur utama Resilio Sync
Sinkronisasi langsung peer-to-peer
Transfer file terenkripsi antara perangkat Anda melalui saluran P2P â€” data Anda tidak pernah tersimpan di server pihak ketiga.
Tidak ada batasan ukuran file
Sinkronkan file dan folder berukuran sangat besar tanpa batasan cloud komersial â€“ hanya penyimpanan dan bandwidth Anda yang penting.
Sinkronisasi selektif
Pilih per folder perangkat mana yang menerima konten lengkap dibandingkan streaming sesuai permintaan, sehingga ponsel tidak perlu menyalin seluruh koleksi.
Bagikan kunci dan tautan
Mode berbagi baca-saja, baca-tulis, dan tautan satu kali memungkinkan Anda mengontrol secara tepat apa yang dapat dilakukan setiap rekan yang diundang dengan folder bersama.
Aplikasi native lintas platform
Klien pihak pertama untuk Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan sistem NAS berarti setiap perangkat berbicara protokol yang sama secara native.
Jalankan Resilio Sync lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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