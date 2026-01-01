Deploy instan Langfuse.
Platform rekayasa LLM sumber terbuka untuk melacak, mengevaluasi, dan meningkatkan aplikasi AI dalam produksi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Langfuse
Langfuse adalah platform rekayasa LLM sumber terbuka yang memberikan tim visibilitas lengkap ke dalam aplikasi AI mereka. Ini menangkap jejak terperinci dari setiap panggilan LLM, operasi pengambilan, dan tindakan agen, sehingga memudahkan untuk men-debug kegagalan, mengukur latensi, dan memahami biaya di seluruh pipeline AI Anda. Dengan integrasi untuk LangChain, LlamaIndex, Haystack, dan SDK langsung untuk Python dan TypeScript, Langfuse bekerja dengan hampir setiap framework AI dan penyedia model.
Self-hosting Langfuse menyimpan semua data aplikasi Anda â€” prompt, input model, output, dan hasil evaluasi â€” pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Hal itu penting ketika aplikasi AI Anda menangani dokumen sensitif, data pelanggan, atau logika bisnis proprietary yang tidak dapat meninggalkan lingkungan Anda.
Fitur utama Langfuse
Distributed Tracing
Tangkap seluruh pohon eksekusi dari setiap panggilan LLM, penggunaan alat, pengambilan data, dan langkah agen untuk mengidentifikasi kegagalan dan hambatan latensi.
Prompt manajemen
Versi dan berkolaborasi pada prompt di satu tempat, dengan caching sisi server untuk meminimalkan latensi model di semua deployment.
Alur evaluasi
Nilai respons menggunakan LLM sebagai juri, umpan balik pengguna, atau pelabelan manual untuk mengukur dan meningkatkan kualitas output secara sistematis.
Pengelolaan dataset
Buat set pengujian dan tolok ukur dari jejak produksi untuk memvalidasi perubahan sebelum menerapkan prompt atau model yang diperbarui.
Studio Model Bahasa Besar (LLM)
Uji secara interaktif dan bandingkan konfigurasi prompt dengan model apa pun yang didukung tanpa menyentuh kode aplikasi.
Integrasi Framework
Integrasi native dengan LangChain, LlamaIndex, Haystack, dan 100+ LLM melalui LiteLLM untuk instrumentasi drop-in.
Jalankan Langfuse lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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