Langfuse adalah platform rekayasa LLM sumber terbuka yang memberikan tim visibilitas lengkap ke dalam aplikasi AI mereka. Ini menangkap jejak terperinci dari setiap panggilan LLM, operasi pengambilan, dan tindakan agen, sehingga memudahkan untuk men-debug kegagalan, mengukur latensi, dan memahami biaya di seluruh pipeline AI Anda. Dengan integrasi untuk LangChain, LlamaIndex, Haystack, dan SDK langsung untuk Python dan TypeScript, Langfuse bekerja dengan hampir setiap framework AI dan penyedia model.

Self-hosting Langfuse menyimpan semua data aplikasi Anda â€” prompt, input model, output, dan hasil evaluasi â€” pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Hal itu penting ketika aplikasi AI Anda menangani dokumen sensitif, data pelanggan, atau logika bisnis proprietary yang tidak dapat meninggalkan lingkungan Anda.