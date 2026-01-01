pygeoapi adalah implementasi Python sumber terbuka dari standar OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) yang mengubah dataset geospasial menjadi API RESTful yang dapat ditemukan dan dijelajahi. Ini menyertakan browser HTML bawaan sehingga non-developer dapat menavigasi koleksi, memeriksa item di peta, dan mengunduh GeoJSON tanpa menulis satu permintaan pun.

Self-hosting pygeoapi di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas dataset mana yang diekspos, di mana mereka berada, dan siapa yang dapat mengkueri mereka. Hubungkan PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, atau sumber WFS/WMS jarak jauh, dan publikasikan di bawah domain Anda sendiri dengan HTTPS yang ditangani oleh proxy Traefik yang disertakan.