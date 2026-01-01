Deploy pygeoapi instalasi instan.
Server Python yang mengimplementasikan rangkaian standar OGC API untuk memublikasikan data geospasial melalui HTTP.
Pilih paket VPS untuk pygeoapi
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan pygeoapi
pygeoapi adalah implementasi Python sumber terbuka dari standar OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) yang mengubah dataset geospasial menjadi API RESTful yang dapat ditemukan dan dijelajahi. Ini menyertakan browser HTML bawaan sehingga non-developer dapat menavigasi koleksi, memeriksa item di peta, dan mengunduh GeoJSON tanpa menulis satu permintaan pun.
Self-hosting pygeoapi di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas dataset mana yang diekspos, di mana mereka berada, dan siapa yang dapat mengkueri mereka. Hubungkan PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, atau sumber WFS/WMS jarak jauh, dan publikasikan di bawah domain Anda sendiri dengan HTTPS yang ditangani oleh proxy Traefik yang disertakan.
Fitur utama pygeoapi
Standar OGC API
Mengimplementasikan OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, dan Environmental Data Retrieval terhadap satu file konfigurasi.
Browser HTML bawaan
Setiap koleksi, item, dan proses dapat dijelajahi dari UI web dengan peta Leaflet interaktif dan JSON yang dicetak rapi.
Banyak backend data
Melayani sumber PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON, dan WFS jarak jauh melalui penyedia terpadu.
Dokumentasi OpenAPI
Deskripsi OpenAPI 3.0 dan UI Swagger/Redoc dihasilkan secara otomatis dari konfigurasi agar klien dapat berintegrasi dengan cepat.
Pemrosesan geospasial
Ungkap fungsi Python sebagai Proses API OGC untuk menjalankan transformasi sesuai permintaan, analitik, dan pekerjaan ETL terhadap data Anda yang dipublikasikan.
STAC dan katalog metadata
Publikasikan katalog citra dan catatan yang sesuai STAC agar mitra dapat mencari dan mengindeks kepemilikan geospasial Anda secara terprogram.
Jalankan pygeoapi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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