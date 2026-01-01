Deploy instan Sharkey.
Server microblogging terfederasi berbasis Misskey dengan performa yang ditingkatkan, dukungan API Mastodon, dan UX modern.
Pilih paket VPS untuk Sharkey
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Sharkey
Sharkey adalah fork Misskey yang melacak upstream yang menghadirkan pengalaman sosial yang disempurnakan untuk fediverse. Ini menggunakan ActivityPub secara native, sehingga komunitas Anda dapat mengikuti dan berinteraksi dengan akun di Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, dan jaringan terfederasi lainnya tanpa jembatan apa pun.
Dibandingkan dengan Misskey upstream, Sharkey menambahkan pengeditan posting terfederasi, latar belakang profil terfederasi, kompatibilitas API klien Mastodon, dan puluhan penyempurnaan UX yang didorong oleh masukan komunitas. Self-hosting Sharkey di VPS Anda sendiri menjaga timeline, media, dan grafik pengikut Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa pemilik platform yang memutuskan siapa yang dapat Anda jangkau.
Fitur utama Sharkey
Federasi ActivityPub
Terhubung dengan Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, dan setiap server ActivityPub lainnya untuk menjangkau seluruh fediverse dari instance Anda sendiri.
Mastodon API kompatibel
Gunakan klien Mastodon pihak ketiga mana pun untuk memposting dan menjelajah, sambil tetap mendapatkan manfaat dari fitur bergaya Misskey di balik layar.
Emoji kustom dan reaksi
Unggah emoji kustom di seluruh server dan bereaksi terhadap postingan apa pun dengan emoji tersebut, mengubah linimasa menjadi percakapan yang ekspresif melampaui teks biasa.
Pasca-penyuntingan terfederasi
Edit postingan Anda setelah dipublikasikan dan perubahan tersebut disebarkan dengan lancar ke instans jarak jauh, dengan riwayat pengeditan lengkap tetap terjaga.
Antena dan daftar
Bangun antena berbasis kata kunci dan daftar pengguna terkurasi untuk memfilter linimasa, mengikuti topik, dan tidak pernah melewatkan postingan yang penting bagi Anda.
Mendorong manajemen media
Atur gambar, video, dan file yang diunggah di Drive bawaan dengan folder, pencarian, dan penggunaan kembali di seluruh postingan dan aset profil.
Jalankan Sharkey lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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