Sharkey adalah fork Misskey yang melacak upstream yang menghadirkan pengalaman sosial yang disempurnakan untuk fediverse. Ini menggunakan ActivityPub secara native, sehingga komunitas Anda dapat mengikuti dan berinteraksi dengan akun di Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, dan jaringan terfederasi lainnya tanpa jembatan apa pun.

Dibandingkan dengan Misskey upstream, Sharkey menambahkan pengeditan posting terfederasi, latar belakang profil terfederasi, kompatibilitas API klien Mastodon, dan puluhan penyempurnaan UX yang didorong oleh masukan komunitas. Self-hosting Sharkey di VPS Anda sendiri menjaga timeline, media, dan grafik pengikut Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa pemilik platform yang memutuskan siapa yang dapat Anda jangkau.