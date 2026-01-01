Zenfeed adalah hub informasi AI open-source yang menggabungkan pembaca RSS klasik dengan sekretaris LLM pribadi. Daripada tenggelam dalam feed mentah, setiap artikel dilewatkan melalui pipeline yang dapat dikonfigurasi yang meringkas konten, mengklasifikasikannya dengan prompt kustom, dan menyematkannya ke dalam indeks semantik yang dapat Anda kueri dalam bahasa alami. Aturan pelacakan mengubah topik arbitrer menjadi pekerjaan berulang yang memberikan briefing terjadwal, ringkasan pemantauan, atau notifikasi webhook saat konten yang cocok muncul.

Self-hosting Zenfeed di VPS Anda sendiri menjaga daftar langganan Anda, riwayat bacaan, dan kunci API LLM Anda pada infrastruktur yang Anda kontrol. Template ini menggabungkan web UI, mesin Zenfeed dengan penyimpanan persisten, dan instans RSSHub pribadi sehingga Anda dapat berlangganan ribuan sumber yang tidak mengekspos feed RSS asli.