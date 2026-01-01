Deploy Zenfeed dengan instalasi sekali klik.
Hub RSS didukung AI yang meringkas, mencari secara semantik, dan mengarahkan feed Anda menjadi peringatan dan ringkasan yang dapat ditindaklanjuti.
Pilih paket VPS untuk Zenfeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zenfeed
Zenfeed adalah hub informasi AI open-source yang menggabungkan pembaca RSS klasik dengan sekretaris LLM pribadi. Daripada tenggelam dalam feed mentah, setiap artikel dilewatkan melalui pipeline yang dapat dikonfigurasi yang meringkas konten, mengklasifikasikannya dengan prompt kustom, dan menyematkannya ke dalam indeks semantik yang dapat Anda kueri dalam bahasa alami. Aturan pelacakan mengubah topik arbitrer menjadi pekerjaan berulang yang memberikan briefing terjadwal, ringkasan pemantauan, atau notifikasi webhook saat konten yang cocok muncul.
Self-hosting Zenfeed di VPS Anda sendiri menjaga daftar langganan Anda, riwayat bacaan, dan kunci API LLM Anda pada infrastruktur yang Anda kontrol. Template ini menggabungkan web UI, mesin Zenfeed dengan penyimpanan persisten, dan instans RSSHub pribadi sehingga Anda dapat berlangganan ribuan sumber yang tidak mengekspos feed RSS asli.
Fitur utama Zenfeed
Ringkasan AI
Setiap artikel dilewatkan melalui LLM yang menghasilkan ringkasan singkat sehingga Anda dapat memindai lusinan sumber dalam hitungan menit, bukan jam.
Pencarian semantik
Indeks embedding memungkinkan Anda mencari riwayat bacaan Anda dalam bahasa alami dan menampilkan cerita terkait di seluruh feed dan waktu.
Briefing Terjadwal
Konfigurasikan pekerjaan berulang yang menyusun ringkasan harian atau mingguan tentang hal-hal terpenting dan mengirimkannya melalui email atau webhook.
Monitoring topik
Tentukan aturan pelacakan dengan perintah kustom yang memicu notifikasi setiap kali artikel baru cocok dengan topik, perusahaan, atau kata kunci.
RSSHub terpaket
Instans RSSHub bawaan mengubah ribuan situs tanpa feed asli menjadi langganan yang dapat Anda salurkan melalui pipeline AI.
Buka Server MCP
Berfungsi sebagai server Model Context Protocol sehingga klien AI seperti Cherry Studio dapat mengobrol langsung dengan perpustakaan feed pribadi Anda.
Jalankan Zenfeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web