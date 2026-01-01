Diskon Zenfeed hingga 69%

Deploy Zenfeed dengan instalasi sekali klik.

Hub RSS didukung AI yang meringkas, mencari secara semantik, dan mengarahkan feed Anda menjadi peringatan dan ringkasan yang dapat ditindaklanjuti.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Zenfeed dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Zenfeed

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Zenfeed

Zenfeed adalah hub informasi AI open-source yang menggabungkan pembaca RSS klasik dengan sekretaris LLM pribadi. Daripada tenggelam dalam feed mentah, setiap artikel dilewatkan melalui pipeline yang dapat dikonfigurasi yang meringkas konten, mengklasifikasikannya dengan prompt kustom, dan menyematkannya ke dalam indeks semantik yang dapat Anda kueri dalam bahasa alami. Aturan pelacakan mengubah topik arbitrer menjadi pekerjaan berulang yang memberikan briefing terjadwal, ringkasan pemantauan, atau notifikasi webhook saat konten yang cocok muncul.

Self-hosting Zenfeed di VPS Anda sendiri menjaga daftar langganan Anda, riwayat bacaan, dan kunci API LLM Anda pada infrastruktur yang Anda kontrol. Template ini menggabungkan web UI, mesin Zenfeed dengan penyimpanan persisten, dan instans RSSHub pribadi sehingga Anda dapat berlangganan ribuan sumber yang tidak mengekspos feed RSS asli.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Zenfeed

Ringkasan AI

Setiap artikel dilewatkan melalui LLM yang menghasilkan ringkasan singkat sehingga Anda dapat memindai lusinan sumber dalam hitungan menit, bukan jam.

Pencarian semantik

Indeks embedding memungkinkan Anda mencari riwayat bacaan Anda dalam bahasa alami dan menampilkan cerita terkait di seluruh feed dan waktu.

Briefing Terjadwal

Konfigurasikan pekerjaan berulang yang menyusun ringkasan harian atau mingguan tentang hal-hal terpenting dan mengirimkannya melalui email atau webhook.

Monitoring topik

Tentukan aturan pelacakan dengan perintah kustom yang memicu notifikasi setiap kali artikel baru cocok dengan topik, perusahaan, atau kata kunci.

RSSHub terpaket

Instans RSSHub bawaan mengubah ribuan situs tanpa feed asli menjadi langganan yang dapat Anda salurkan melalui pipeline AI.

Buka Server MCP

Berfungsi sebagai server Model Context Protocol sehingga klien AI seperti Cherry Studio dapat mengobrol langsung dengan perpustakaan feed pribadi Anda.

Jalankan Zenfeed lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

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