Deploy instan Errbit.
Penangkap error self-hosted yang kompatibel dengan Airbrake untuk aplikasi Ruby, Rails, Python, JavaScript, dan PHP.
Pilih paket VPS untuk Errbit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Errbit
Errbit adalah pelacak error open-source yang dibuat sebagai pengganti langsung untuk Airbrake API. Notifikasi apa pun yang kompatibel dengan Airbrake â€” termasuk gem resmi untuk Ruby dan Rails, airbrake-js untuk browser dan Node, serta library komunitas untuk Python, PHP, dan lainnya â€” dapat mengarah ke instance Errbit Anda alih-alih endpoint SaaS dan segera mulai mengalirkan exception, backtrace, dan konteks permintaan ke dalam dashboard terpadu.
Self-hosting Errbit di VPS menjaga full stack trace, detail pengguna, dan parameter dump tetap di bawah kendali Anda daripada menyerahkan data produksi sensitif ke layanan pihak ketiga. Errbit mengelompokkan notifikasi duplikat ke dalam satu catatan error, mendukung aturan notifikasi per aplikasi, dan terintegrasi dengan GitHub, GitLab, serta pelacak isu lainnya sehingga bug mengalir langsung dari produksi ke alur kerja Anda yang sudah ada.
Fitur utama Errbit
Kompatibel dengan Airbrake API
Arahkan notifikasi Airbrake yang sudah ada ke Errbit tanpa perubahan kode â€” Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, dan pustaka komunitas semuanya berfungsi secara langsung.
Pengelompokan error canggih
Fingerprinting yang dapat dikonfigurasi mendeduplikasi eksepsi yang identik di seluruh deployment, lingkungan, dan instans sehingga Anda dapat bertindak berdasarkan akar masalah alih-alih gangguan berulang.
Isolasi multi-aplikasi
Lacak error dari banyak layanan dalam satu instance Errbit, dengan lingkungan per aplikasi, pengawas, ambang batas notifikasi, dan kontrol akses.
Integrasi issue tracker
Buat isu GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine, dan Trac langsung dari error Errbit untuk menjaga bug produksi tetap terlihat dalam alur kerja Anda yang sudah ada.
Login OAuth dan LDAP
Autentikasi pengguna melalui GitHub, Google, atau LDAP dan sediakan akun dari organisasi GitHub Anda tanpa mengelola identity store terpisah.
Peringatan email dan webhook
Beri tahu pengamat melalui email pada ambang batas kejadian yang dapat dikonfigurasi dan kirim pemberitahuan ke Slack, HipChat, Campfire, atau webhook kustom untuk tim yang mengutamakan chat.
Jalankan Errbit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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