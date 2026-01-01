Diskon Errbit hingga 69%

Deploy instan Errbit.

Penangkap error self-hosted yang kompatibel dengan Airbrake untuk aplikasi Ruby, Rails, Python, JavaScript, dan PHP.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Errbit.

Pilih paket VPS untuk Errbit

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Errbit

Errbit adalah pelacak error open-source yang dibuat sebagai pengganti langsung untuk Airbrake API. Notifikasi apa pun yang kompatibel dengan Airbrake â€” termasuk gem resmi untuk Ruby dan Rails, airbrake-js untuk browser dan Node, serta library komunitas untuk Python, PHP, dan lainnya â€” dapat mengarah ke instance Errbit Anda alih-alih endpoint SaaS dan segera mulai mengalirkan exception, backtrace, dan konteks permintaan ke dalam dashboard terpadu.

Self-hosting Errbit di VPS menjaga full stack trace, detail pengguna, dan parameter dump tetap di bawah kendali Anda daripada menyerahkan data produksi sensitif ke layanan pihak ketiga. Errbit mengelompokkan notifikasi duplikat ke dalam satu catatan error, mendukung aturan notifikasi per aplikasi, dan terintegrasi dengan GitHub, GitLab, serta pelacak isu lainnya sehingga bug mengalir langsung dari produksi ke alur kerja Anda yang sudah ada.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Errbit

Kompatibel dengan Airbrake API

Arahkan notifikasi Airbrake yang sudah ada ke Errbit tanpa perubahan kode â€” Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, dan pustaka komunitas semuanya berfungsi secara langsung.

Pengelompokan error canggih

Fingerprinting yang dapat dikonfigurasi mendeduplikasi eksepsi yang identik di seluruh deployment, lingkungan, dan instans sehingga Anda dapat bertindak berdasarkan akar masalah alih-alih gangguan berulang.

Isolasi multi-aplikasi

Lacak error dari banyak layanan dalam satu instance Errbit, dengan lingkungan per aplikasi, pengawas, ambang batas notifikasi, dan kontrol akses.

Integrasi issue tracker

Buat isu GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine, dan Trac langsung dari error Errbit untuk menjaga bug produksi tetap terlihat dalam alur kerja Anda yang sudah ada.

Login OAuth dan LDAP

Autentikasi pengguna melalui GitHub, Google, atau LDAP dan sediakan akun dari organisasi GitHub Anda tanpa mengelola identity store terpisah.

Peringatan email dan webhook

Beri tahu pengamat melalui email pada ambang batas kejadian yang dapat dikonfigurasi dan kirim pemberitahuan ke Slack, HipChat, Campfire, atau webhook kustom untuk tim yang mengutamakan chat.

Jalankan Errbit lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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