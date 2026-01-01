Errbit adalah pelacak error open-source yang dibuat sebagai pengganti langsung untuk Airbrake API. Notifikasi apa pun yang kompatibel dengan Airbrake â€” termasuk gem resmi untuk Ruby dan Rails, airbrake-js untuk browser dan Node, serta library komunitas untuk Python, PHP, dan lainnya â€” dapat mengarah ke instance Errbit Anda alih-alih endpoint SaaS dan segera mulai mengalirkan exception, backtrace, dan konteks permintaan ke dalam dashboard terpadu.

Self-hosting Errbit di VPS menjaga full stack trace, detail pengguna, dan parameter dump tetap di bawah kendali Anda daripada menyerahkan data produksi sensitif ke layanan pihak ketiga. Errbit mengelompokkan notifikasi duplikat ke dalam satu catatan error, mendukung aturan notifikasi per aplikasi, dan terintegrasi dengan GitHub, GitLab, serta pelacak isu lainnya sehingga bug mengalir langsung dari produksi ke alur kerja Anda yang sudah ada.