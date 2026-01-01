ZNC adalah bouncer IRC canggih (juga disebut BNC) yang menjaga koneksi persisten ke jaringan IRC atas nama Anda. Ini mencatat pesan saat Anda offline, memutar ulang pesan tersebut saat Anda terhubung kembali, dan memungkinkan Anda terhubung dari beberapa klien IRC ke identitas yang sama secara bersamaan. Setelah lebih dari 15 tahun pengembangan, ZNC tetap menjadi standar de facto untuk bouncer IRC yang di-hosting sendiri.

Menghosting ZNC sendiri di VPS memberi Anda kehadiran IRC yang stabil dan selalu online dengan riwayat backlog lengkap, plugin modular untuk notifikasi, pencatatan, dan identifikasi, ditambah antarmuka admin web untuk menambahkan jaringan dan mengonfigurasi channel tanpa menyentuh file konfigurasi.