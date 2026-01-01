Deploy instan ZNC.
IRC bouncer yang selalu aktif, menjaga Anda tetap terhubung ke jaringan IRC 24/7 dan memutar ulang pesan yang terlewat.
Pilih paket VPS untuk ZNC
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ZNC
ZNC adalah bouncer IRC canggih (juga disebut BNC) yang menjaga koneksi persisten ke jaringan IRC atas nama Anda. Ini mencatat pesan saat Anda offline, memutar ulang pesan tersebut saat Anda terhubung kembali, dan memungkinkan Anda terhubung dari beberapa klien IRC ke identitas yang sama secara bersamaan. Setelah lebih dari 15 tahun pengembangan, ZNC tetap menjadi standar de facto untuk bouncer IRC yang di-hosting sendiri.
Menghosting ZNC sendiri di VPS memberi Anda kehadiran IRC yang stabil dan selalu online dengan riwayat backlog lengkap, plugin modular untuk notifikasi, pencatatan, dan identifikasi, ditambah antarmuka admin web untuk menambahkan jaringan dan mengonfigurasi channel tanpa menyentuh file konfigurasi.
Fitur utama ZNC
Kehadiran IRC nonstop
Tetap terhubung ke setiap jaringan yang Anda ikuti agar Anda tidak melewatkan pesan atau kehilangan pendaftaran nama panggilan selama waktu henti desktop.
Pemutaran ulang multi-klien
Terhubung dari desktop, seluler, dan klien web secara bersamaan â€” ZNC memutar ulang pesan yang terlewat dan menjaga setiap klien tetap sinkron.
Sistem plugin modular
Modul bawaan untuk pencatatan log, autentikasi NickServ, fail2ban, rotasi saluran, notifikasi push, dan puluhan lainnya.
Antarmuka admin web
Kelola pengguna, jaringan, saluran, dan modul dari browser â€“ tidak perlu mengedit konfigurasi secara manual atau menggunakan perintah bot IRC.
Dukungan multi-pengguna
Akun per pengguna dengan jaringan terisolasi dan pengaturan modul memungkinkan rumah tangga atau tim berbagi satu instans ZNC di berbagai identitas IRC yang berbeda.
Jalankan ZNC lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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