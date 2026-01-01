Deploy instan Ghost.
Platform penerbitan open-source untuk blogger profesional, newsletter, dan keanggotaan berbayar.
Pilih paket VPS untuk Ghost
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ghost
Ghost adalah CMS headless yang sepenuhnya open-source, dibangun berdasarkan kebutuhan penerbit profesional. Tidak seperti sistem manajemen konten serbaguna, setiap fitur â€” mulai dari editor hingga newsletter email bawaan dan manajemen keanggotaan â€” dirancang khusus untuk penulis dan kreator online.
Self-hosting Ghost di VPS Anda berarti Anda memiliki daftar subscriber Anda, mengontrol konten Anda, serta menghindari biaya per anggota dan penguncian platform. Dengan database MySQL yang disertakan, postingan, anggota, dan pengaturan Anda tetap tersimpan dengan andal tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga mana pun.
Fitur utama Ghost
Keanggotaan bawaan
Buat tingkatan keanggotaan gratis atau berbayar dengan integrasi Stripe bawaan â€“ tidak memerlukan plugin atau layanan tambahan.
Newsletter bawaan
Kirim newsletter email langsung ke pelanggan dari dalam Ghost tanpa menghubungkan platform email terpisah.
Editor modern
Editor berbasis blok dengan sematan media kaya, galeri, dan injeksi kode yang dirancang untuk penerbitan konten bentuk panjang.
Headless CMS API
API Konten dan Admin memungkinkan Anda mengirimkan konten ke kerangka kerja front-end mana pun sambil mempertahankan Ghost sebagai back-end.
SEO dan penjadwalan
Optimasi SEO bawaan, sitemap otomatis, dan penjadwalan konten menjaga publikasi Anda tetap berkinerja dan terorganisir.
Jalankan Ghost lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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