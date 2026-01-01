Ghost adalah CMS headless yang sepenuhnya open-source, dibangun berdasarkan kebutuhan penerbit profesional. Tidak seperti sistem manajemen konten serbaguna, setiap fitur â€” mulai dari editor hingga newsletter email bawaan dan manajemen keanggotaan â€” dirancang khusus untuk penulis dan kreator online.

Self-hosting Ghost di VPS Anda berarti Anda memiliki daftar subscriber Anda, mengontrol konten Anda, serta menghindari biaya per anggota dan penguncian platform. Dengan database MySQL yang disertakan, postingan, anggota, dan pengaturan Anda tetap tersimpan dengan andal tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga mana pun.