Deploy Daptin instan.
CMS headless open-source yang mengekspos model data apa pun melalui API REST dan GraphQL yang dihasilkan secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk Daptin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Daptin
Daptin adalah backend-as-a-service open-source yang mengubah model data apa pun menjadi REST dan GraphQL API lengkap, dengan autentikasi pengguna, izin berbasis peran, dan state machine bawaan. Alih-alih menulis handler endpoint, Anda mendefinisikan entitas dan relasi dalam YAML atau JSON, dan Daptin secara otomatis menghasilkan interface CRUD, dashboard, dan spesifikasi OpenAPI lengkap.
Self-hosting Daptin di VPS Anda sendiri menjaga catatan pengguna, kredensial OAuth, dan aset yang diunggah sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per permintaan. Deployment single-binary ini mencakup dukungan bawaan untuk SQLite, PostgreSQL, dan MySQL, ditambah adapter penyimpanan berbasis rclone untuk kolom file yang disinkronkan cloud dan paket marketplace terintegrasi untuk mengaktifkan fitur secara selektif.
Fitur utama Daptin
API yang Dihasilkan Otomatis
Definisikan entitas dalam YAML atau JSON dan Daptin secara instan mengekspos REST endpoint, skema GraphQL, dan spesifikasi OpenAPI â€” tidak memerlukan kode handler.
Backend multi-database
Jalankan instans Daptin yang sama dengan SQLite untuk memulai dengan cepat, atau skalakan ke PostgreSQL dan MySQL tanpa mengubah satu baris pun definisi model.
Autentikasi dan Hak akses
Manajemen pengguna bawaan, login sosial OAuth2, otorisasi JWT, dan izin per baris yang terperinci meniadakan kebutuhan akan layanan identitas terpisah.
Tindakan dan mesin status
Model alur kerja bisnis langsung di dalam Daptin menggunakan rantai tindakan dan mesin status terbatas, menggantikan kode server kustom untuk orkestrasi CRUD yang umum.
Sinkronisasi cloud storage
Kolom aset menyimpan file melalui penyedia yang didukung rclone, memungkinkan Anda menyinkronkan unggahan ke S3, Google Drive, Dropbox, dan puluhan backend lainnya siap pakai.
Jalankan Daptin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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