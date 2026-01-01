Daptin adalah backend-as-a-service open-source yang mengubah model data apa pun menjadi REST dan GraphQL API lengkap, dengan autentikasi pengguna, izin berbasis peran, dan state machine bawaan. Alih-alih menulis handler endpoint, Anda mendefinisikan entitas dan relasi dalam YAML atau JSON, dan Daptin secara otomatis menghasilkan interface CRUD, dashboard, dan spesifikasi OpenAPI lengkap.

Self-hosting Daptin di VPS Anda sendiri menjaga catatan pengguna, kredensial OAuth, dan aset yang diunggah sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per permintaan. Deployment single-binary ini mencakup dukungan bawaan untuk SQLite, PostgreSQL, dan MySQL, ditambah adapter penyimpanan berbasis rclone untuk kolom file yang disinkronkan cloud dan paket marketplace terintegrasi untuk mengaktifkan fitur secara selektif.