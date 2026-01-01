Teedy adalah sistem manajemen dokumen sumber terbuka yang mengubah tumpukan kertas yang dipindai, PDF, dan file digital menjadi arsip yang terstruktur dan dapat dicari. Setiap dokumen yang diunggah akan diproses melalui OCR sehingga teksnya menjadi sepenuhnya dapat dicari, dan sistem tag yang fleksibel, kategori hierarkis, serta metadata kustom menjaga koleksi besar tetap terorganisir. Antarmuka web yang responsif dan bersih, akun multi-pengguna dengan izin yang terperinci, serta REST API yang lengkap membuatnya cocok untuk individu maupun tim kecil.

Self-hosting Teedy di VPS Anda sendiri menjaga dokumen sensitif â€” kontrak, faktur, catatan pajak, dan dokumen identitas â€” tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di cloud pihak ketiga, sambil tetap menyediakan OCR, pencarian teks lengkap, dan versioning yang ramah audit secara langsung.