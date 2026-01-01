Deploy instan Teedy.
Sistem manajemen dokumen open-source dengan OCR dan pencarian teks lengkap untuk mengelola hasil scan, PDF, dan file.
Pilih paket VPS untuk Teedy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Teedy
Teedy adalah sistem manajemen dokumen sumber terbuka yang mengubah tumpukan kertas yang dipindai, PDF, dan file digital menjadi arsip yang terstruktur dan dapat dicari. Setiap dokumen yang diunggah akan diproses melalui OCR sehingga teksnya menjadi sepenuhnya dapat dicari, dan sistem tag yang fleksibel, kategori hierarkis, serta metadata kustom menjaga koleksi besar tetap terorganisir. Antarmuka web yang responsif dan bersih, akun multi-pengguna dengan izin yang terperinci, serta REST API yang lengkap membuatnya cocok untuk individu maupun tim kecil.
Self-hosting Teedy di VPS Anda sendiri menjaga dokumen sensitif â€” kontrak, faktur, catatan pajak, dan dokumen identitas â€” tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di cloud pihak ketiga, sambil tetap menyediakan OCR, pencarian teks lengkap, dan versioning yang ramah audit secara langsung.
Fitur utama Teedy
Ekstraksi teks OCR
Secara otomatis mengekstrak teks dari gambar yang dipindai dan PDF menggunakan OCR bawaan, menjadikan setiap dokumen dapat dicari sepenuhnya.
Pencarian teks lengkap
Cari seluruh arsip berdasarkan konten dokumen, tag, atau metadata untuk menemukan file apa pun dalam hitungan detik.
Tag dan metadata
Atur dokumen dengan tag hierarkis, bidang metadata kustom, dan relasi, alih-alih pohon folder yang kaku.
Hak akses multi-pengguna
Buat akun pengguna dan grup dengan daftar kontrol akses terperinci agar tim dapat berbagi dokumen dengan aman.
REST API dan automasi
Otomatiskan unggahan, penyerapan, dan integrasi melalui REST API lengkap dan dukungan email-ke-impor.
Jalankan Teedy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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