Diskon Text Generation Web UI hingga 69%

Terapkan Text Generation Web UI dalam instalasi sekali klik.

Antarmuka web kaya fitur untuk menjalankan LLM lokal dengan dukungan GGUF, GPTQ, dan AWQ di CPU atau GPU.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp213.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Terapkan Text Generation Web UI dalam instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Text Generation Web UI

Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Text Generation Web UI

Text Generation Web UI adalah antarmuka berbasis Gradio sumber terbuka untuk memuat, menjalankan, dan berinteraksi dengan model bahasa besar secara lokal. Ini mendukung lebih banyak format model dibandingkan hampir semua frontend LLM yang di-hosting sendiri lainnya — termasuk GGUF melalui llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2, dan Transformers — menjadikannya alat utama bagi pengguna yang bekerja dengan berbagai file model dari HuggingFace dan membutuhkan kontrol penuh atas parameter inferensi.

Penerapan ini menggunakan build yang dioptimalkan CPU, yang menjalankan model terkuantisasi GGUF melalui backend llama.cpp — praktis pada VPS mana pun tanpa GPU khusus. Tempatkan file model GGUF apa pun ke dalam volume model dan itu akan muncul di tab Model siap untuk dimuat. Hosting mandiri menjaga percakapan Anda, prompt sistem, dan dokumen apa pun yang Anda bagikan dengan model pada infrastruktur Anda sendiri.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Text Generation Web UI

Dukungan model multi-format

Muat model GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, dan Transformers dari antarmuka yang sama tanpa mengonfigurasi ulang backend atau membangun ulang container.

Chat, instruksi, dan notebook

Tiga mode interaksi yang berbeda mencakup percakapan multi-giliran, tugas prompt-respons terstruktur, dan pembuatan teks bebas dalam satu alat.

Sistem Karakter dan Persona

Definisikan kartu karakter AI yang mendetail dengan latar belakang cerita, contoh dialog, dan avatar untuk membentuk perilaku model di seluruh sesi.

API yang kompatibel dengan OpenAI

Aktifkan REST API opsional pada port 5000 untuk menghubungkan aplikasi eksternal menggunakan pustaka klien OpenAI standar tanpa perubahan kode.

Ekosistem ekstensi

Ekstensi komunitas menambahkan kemampuan seperti memori jangka panjang, input/output suara, integrasi Stable Diffusion, dan alat kustom.

Inferensi CPU bebas GPU

Menjalankan model terkuantisasi GGUF di CPU melalui llama.cpp – model parameter 3-7B praktis pada VPS standar dengan RAM 8 GB.

Jalankan Text Generation Web UI lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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