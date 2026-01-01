Terapkan Text Generation Web UI dalam instalasi sekali klik.
Antarmuka web kaya fitur untuk menjalankan LLM lokal dengan dukungan GGUF, GPTQ, dan AWQ di CPU atau GPU.
Pilih paket VPS untuk Text Generation Web UI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Text Generation Web UI
Text Generation Web UI adalah antarmuka berbasis Gradio sumber terbuka untuk memuat, menjalankan, dan berinteraksi dengan model bahasa besar secara lokal. Ini mendukung lebih banyak format model dibandingkan hampir semua frontend LLM yang di-hosting sendiri lainnya — termasuk GGUF melalui llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2, dan Transformers — menjadikannya alat utama bagi pengguna yang bekerja dengan berbagai file model dari HuggingFace dan membutuhkan kontrol penuh atas parameter inferensi.
Penerapan ini menggunakan build yang dioptimalkan CPU, yang menjalankan model terkuantisasi GGUF melalui backend llama.cpp — praktis pada VPS mana pun tanpa GPU khusus. Tempatkan file model GGUF apa pun ke dalam volume model dan itu akan muncul di tab Model siap untuk dimuat. Hosting mandiri menjaga percakapan Anda, prompt sistem, dan dokumen apa pun yang Anda bagikan dengan model pada infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Text Generation Web UI
Dukungan model multi-format
Muat model GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, dan Transformers dari antarmuka yang sama tanpa mengonfigurasi ulang backend atau membangun ulang container.
Chat, instruksi, dan notebook
Tiga mode interaksi yang berbeda mencakup percakapan multi-giliran, tugas prompt-respons terstruktur, dan pembuatan teks bebas dalam satu alat.
Sistem Karakter dan Persona
Definisikan kartu karakter AI yang mendetail dengan latar belakang cerita, contoh dialog, dan avatar untuk membentuk perilaku model di seluruh sesi.
API yang kompatibel dengan OpenAI
Aktifkan REST API opsional pada port 5000 untuk menghubungkan aplikasi eksternal menggunakan pustaka klien OpenAI standar tanpa perubahan kode.
Ekosistem ekstensi
Ekstensi komunitas menambahkan kemampuan seperti memori jangka panjang, input/output suara, integrasi Stable Diffusion, dan alat kustom.
Inferensi CPU bebas GPU
Menjalankan model terkuantisasi GGUF di CPU melalui llama.cpp – model parameter 3-7B praktis pada VPS standar dengan RAM 8 GB.
Jalankan Text Generation Web UI lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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