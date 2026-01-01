Text Generation Web UI adalah antarmuka berbasis Gradio sumber terbuka untuk memuat, menjalankan, dan berinteraksi dengan model bahasa besar secara lokal. Ini mendukung lebih banyak format model dibandingkan hampir semua frontend LLM yang di-hosting sendiri lainnya — termasuk GGUF melalui llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2, dan Transformers — menjadikannya alat utama bagi pengguna yang bekerja dengan berbagai file model dari HuggingFace dan membutuhkan kontrol penuh atas parameter inferensi.

Penerapan ini menggunakan build yang dioptimalkan CPU, yang menjalankan model terkuantisasi GGUF melalui backend llama.cpp — praktis pada VPS mana pun tanpa GPU khusus. Tempatkan file model GGUF apa pun ke dalam volume model dan itu akan muncul di tab Model siap untuk dimuat. Hosting mandiri menjaga percakapan Anda, prompt sistem, dan dokumen apa pun yang Anda bagikan dengan model pada infrastruktur Anda sendiri.