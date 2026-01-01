Deploy instan GeoServer.
Server geospasial sumber terbuka yang memublikasikan peta dan data spasial melalui standar OGC seperti WMS, WFS, dan WCS.
Pilih paket VPS untuk GeoServer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GeoServer
GeoServer adalah server Java sumber terbuka yang memungkinkan Anda memublikasikan, membagikan, dan mengedit data geospasial menggunakan standar OGC terbuka. Ini membaca sumber vektor dan raster dari PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF, dan puluhan format lainnya, kemudian mengeksposnya melalui endpoint Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, dan Web Processing Service yang dapat digunakan oleh klien GIS atau pustaka pemetaan web mana pun.
Self-hosting GeoServer di VPS Anda sendiri menjaga dataset proprietary, gaya lapisan, dan aturan akses di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per lapisan dan tanpa batas unggah. Konsol admin berbasis browser memungkinkan Anda menambahkan penyimpanan, mengonfigurasi lapisan, dan menyetel caching tanpa menyentuh XML, sementara direktori data persisten tetap bertahan setelah restart dan upgrade container.
Fitur utama GeoServer
Dukungan standar OGC
Melayani endpoint WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS, dan OGC API sehingga klien GIS atau pemetaan web yang sesuai standar apa pun dapat terhubung tanpa adaptor kustom.
Banyak sumber data
Membaca PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, dan format vektor dan raster lainnya dari satu server.
Gaya peta Custom
Gaya lapisan dengan aturan SLD atau CSS, pratinjau secara langsung di konsol admin, dan gunakan kembali gaya yang sama di seluruh peta dan cache ubin.
Tile caching bawaan
GeoWebCache Terintegrasi melakukan pra-render dan menyajikan tile peta, sehingga lapisan WMS yang berat tetap cepat saat beban tinggi tanpa layanan caching tambahan.
Browser konsol admin
Konfigurasi ruang kerja, penyimpanan data, lapisan, dan aturan akses dari UI web tanpa mengedit XML atau memulai ulang server.
Akses lapisan aman
Aturan keamanan per lapisan dan per layanan dengan autentikasi berbasis peran menjaga kumpulan data sensitif tetap terbatas untuk pengguna dan klien yang tepat.
Jalankan GeoServer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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