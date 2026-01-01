GeoServer adalah server Java sumber terbuka yang memungkinkan Anda memublikasikan, membagikan, dan mengedit data geospasial menggunakan standar OGC terbuka. Ini membaca sumber vektor dan raster dari PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF, dan puluhan format lainnya, kemudian mengeksposnya melalui endpoint Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, dan Web Processing Service yang dapat digunakan oleh klien GIS atau pustaka pemetaan web mana pun.

Self-hosting GeoServer di VPS Anda sendiri menjaga dataset proprietary, gaya lapisan, dan aturan akses di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per lapisan dan tanpa batas unggah. Konsol admin berbasis browser memungkinkan Anda menambahkan penyimpanan, mengonfigurasi lapisan, dan menyetel caching tanpa menyentuh XML, sementara direktori data persisten tetap bertahan setelah restart dan upgrade container.