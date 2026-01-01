Diskon GeoServer hingga 69%

Deploy instan GeoServer.

Server geospasial sumber terbuka yang memublikasikan peta dan data spasial melalui standar OGC seperti WMS, WFS, dan WCS.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan GeoServer.

Pilih paket VPS untuk GeoServer

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan GeoServer

GeoServer adalah server Java sumber terbuka yang memungkinkan Anda memublikasikan, membagikan, dan mengedit data geospasial menggunakan standar OGC terbuka. Ini membaca sumber vektor dan raster dari PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF, dan puluhan format lainnya, kemudian mengeksposnya melalui endpoint Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, dan Web Processing Service yang dapat digunakan oleh klien GIS atau pustaka pemetaan web mana pun.

Self-hosting GeoServer di VPS Anda sendiri menjaga dataset proprietary, gaya lapisan, dan aturan akses di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per lapisan dan tanpa batas unggah. Konsol admin berbasis browser memungkinkan Anda menambahkan penyimpanan, mengonfigurasi lapisan, dan menyetel caching tanpa menyentuh XML, sementara direktori data persisten tetap bertahan setelah restart dan upgrade container.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama GeoServer

Dukungan standar OGC

Melayani endpoint WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS, dan OGC API sehingga klien GIS atau pemetaan web yang sesuai standar apa pun dapat terhubung tanpa adaptor kustom.

Banyak sumber data

Membaca PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, dan format vektor dan raster lainnya dari satu server.

Gaya peta Custom

Gaya lapisan dengan aturan SLD atau CSS, pratinjau secara langsung di konsol admin, dan gunakan kembali gaya yang sama di seluruh peta dan cache ubin.

Tile caching bawaan

GeoWebCache Terintegrasi melakukan pra-render dan menyajikan tile peta, sehingga lapisan WMS yang berat tetap cepat saat beban tinggi tanpa layanan caching tambahan.

Browser konsol admin

Konfigurasi ruang kerja, penyimpanan data, lapisan, dan aturan akses dari UI web tanpa mengedit XML atau memulai ulang server.

Akses lapisan aman

Aturan keamanan per lapisan dan per layanan dengan autentikasi berbasis peran menjaga kumpulan data sensitif tetap terbatas untuk pengguna dan klien yang tepat.

Jalankan GeoServer lebih mudah di Hostinger

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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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