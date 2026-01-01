Deploy instan LNbits.
Dompet Lightning sumber terbuka dan sistem akun dengan kotak tip, paywall, tombol donasi, serta langganan untuk kreator.
Pilih paket VPS untuk LNbits
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LNbits
LNbits adalah sistem akun dan dompet Bitcoin Lightning Network sumber terbuka dan gratis yang mengubah backend Lightning yang kompatibel menjadi platform multi-pengguna. Alih-alih mengoperasikan satu dompet node, LNbits memungkinkan Anda menyediakan sub-dompet tanpa batas, masing-masing dengan kunci API, saldo, dan kontrol aksesnya sendiri â€” ideal untuk kreator, komunitas, bisnis, dan developer yang ingin menerbitkan akun Lightning tanpa menyerahkan hak asuh node yang mendasarinya.
Arsitektur plugin yang dapat diperluas dilengkapi dengan lusinan ekstensi siap pakai yang mencakup tip jar, paywall, terminal point-of-sale, langganan, layanan LNURL, scrub link, dan banyak lagi. Self-hosting LNbits di VPS Anda sendiri menjaga saluran Lightning, data pembayaran, dan hubungan pelanggan sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa kustodian pihak ketiga atau biaya per transaksi.
Fitur utama LNbits
Akun multi-dompet
Sediakan sub-dompet tak terbatas di atas satu backend Lightning, masing-masing dengan saldonya sendiri, kunci API REST, dan riwayat transaksi yang terisolasi.
Kotak tip dan paywall
Ekstensi bawaan memungkinkan kreator untuk menambahkan kotak tip, tombol donasi, tautan berbayar, dan tingkat langganan tanpa menulis kode pembayaran khusus.
Sumber pendanaan yang dapat dipasang
Hubungkan ke LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, dan banyak lagi â€” ganti backend dari UI admin tanpa deploy ulang.
Ekstensi marketplace
Instal ekstensi komunitas untuk terminal point-of-sale, layanan LNURL, pembersih tautan, permainan lotre, kartu hadiah, dan puluhan lainnya langsung dari UI.
Developer REST API
Setiap dompet mengekspos REST API dan antarmuka WebSocket yang terdokumentasi sehingga aplikasi dapat menerbitkan faktur, memeriksa saldo, dan menerima notifikasi pembayaran secara terprogram.
Kendali mandiri
Jalankan seluruh sistem di VPS dan node Lightning Anda sendiri â€“ tidak ada pihak ketiga yang menyimpan dana dan tidak ada biaya platform per transaksi.
Jalankan LNbits lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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