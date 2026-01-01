LNbits adalah sistem akun dan dompet Bitcoin Lightning Network sumber terbuka dan gratis yang mengubah backend Lightning yang kompatibel menjadi platform multi-pengguna. Alih-alih mengoperasikan satu dompet node, LNbits memungkinkan Anda menyediakan sub-dompet tanpa batas, masing-masing dengan kunci API, saldo, dan kontrol aksesnya sendiri â€” ideal untuk kreator, komunitas, bisnis, dan developer yang ingin menerbitkan akun Lightning tanpa menyerahkan hak asuh node yang mendasarinya.

Arsitektur plugin yang dapat diperluas dilengkapi dengan lusinan ekstensi siap pakai yang mencakup tip jar, paywall, terminal point-of-sale, langganan, layanan LNURL, scrub link, dan banyak lagi. Self-hosting LNbits di VPS Anda sendiri menjaga saluran Lightning, data pembayaran, dan hubungan pelanggan sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa kustodian pihak ketiga atau biaya per transaksi.