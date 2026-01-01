Tracearr adalah platform pemantauan sumber terbuka yang menyatukan Plex, Jellyfin, dan Emby ke dalam satu dasbor. Lacak streaming aktif secara waktu nyata, tinjau riwayat sesi lengkap dengan data geolokasi, dan selami analitik pustaka â€” semuanya tanpa harus menggunakan banyak alat.

Tidak seperti Tautulli atau Jellystat, Tracearr bekerja di ketiga server media utama secara bersamaan. Mesin deteksi berbagi bawaannya menggunakan enam jenis aturan â€” termasuk perjalanan mustahil dan kecepatan perangkat â€” untuk secara otomatis menandai aktivitas akun yang mencurigakan, melindungi server Anda dari penyalahgunaan.