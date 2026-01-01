Deploy Tracearr instan.
Dashboard pemantauan streaming terpadu untuk Plex, Jellyfin, dan Emby dengan analitik real-time dan deteksi berbagi akun.
Pilih paket VPS untuk Tracearr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tracearr
Tracearr adalah platform pemantauan sumber terbuka yang menyatukan Plex, Jellyfin, dan Emby ke dalam satu dasbor. Lacak streaming aktif secara waktu nyata, tinjau riwayat sesi lengkap dengan data geolokasi, dan selami analitik pustaka â€” semuanya tanpa harus menggunakan banyak alat.
Tidak seperti Tautulli atau Jellystat, Tracearr bekerja di ketiga server media utama secara bersamaan. Mesin deteksi berbagi bawaannya menggunakan enam jenis aturan â€” termasuk perjalanan mustahil dan kecepatan perangkat â€” untuk secara otomatis menandai aktivitas akun yang mencurigakan, melindungi server Anda dari penyalahgunaan.
Fitur utama Tracearr
Dashboard Multi-Server
Sambungkan Plex, Jellyfin, dan Emby ke satu antarmuka dan pantau semua server dari satu tampilan terpadu.
Deteksi Berbagi
Enam jenis aturan â€” termasuk perjalanan mustahil dan batas streaming bersamaan â€” secara otomatis menandai dan menilai aktivitas akun yang mencurigakan.
Analitik Stream
Lihat siapa yang menonton apa, kapan, dan di perangkat mana, dengan perincian codec, rasio transkode, dan penggunaan bandwidth per sesi.
Wawasan perpustakaan
Halaman khusus untuk distribusi berkualitas, ROI penyimpanan, deteksi duplikat, dan metrik keterlibatan di seluruh koleksi media Anda.
Peringatan Real-Time
Webhook Discord dan notifikasi khusus segera aktif ketika aturan berbagi terpicu atau skor kepercayaan pengguna menurun.
Impor Data
Migrasikan riwayat tontonan yang ada dari Tautulli atau Jellystat agar Anda memulai dengan konteks lengkap, bukan dari lembaran kosong.
Jalankan Tracearr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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