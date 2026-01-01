Deploy instan Whishper.
Suite transkripsi audio dan subtitle yang di-host sendiri, yang menjalankan Whisper, terjemahan, dan pengeditan sepenuhnya di server Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Whishper
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Whishper
Whishper adalah rangkaian transkripsi dan subtitel sumber terbuka yang menjalankan OpenAI Whisper secara lokal untuk mengubah ucapan menjadi teks dengan akurasi tinggi tanpa mengirimkan audio ke layanan pihak ketiga mana pun. Unggah file media, tempel URL apa pun yang didukung oleh yt-dlp, dan Whishper menangani transkripsi, terjemahan, serta pengeditan subtitel di satu tempat â€” semuanya melalui antarmuka web (web UI) yang rapi.
Self-hosting Whishper menjaga rekaman sensitif â€” wawancara, rapat, kuliah, panggilan pelanggan â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda. Mesin LibreTranslate yang dibundel menambahkan terjemahan mesin offline di puluhan bahasa, dan editor subtitel terintegrasi memungkinkan Anda menyempurnakan waktu, membagi segmen, dan mengekspor ke SRT, VTT, TXT, atau JSON tanpa meninggalkan browser.
Fitur utama Whishper
Transkripsi Whisper Lokal
Didukung oleh FasterWhisper, transkripsikan audio dan video di perangkat keras Anda sendiri tanpa panggilan API eksternal atau biaya per menit.
URL dan pemasukan file
Jatuhkan file secara langsung atau tempel URL apa pun yang didukung oleh yt-dlp â€“ YouTube, podcast, tautan langsung â€“ dan Whishper akan mengambil serta mentranskripsikannya.
Terjemahan Offline
Mesin LibreTranslate yang dibundel menerjemahkan transkripsi ke dalam puluhan bahasa tanpa mengirim teks ke API terjemahan komersial.
Editor subtitle bawaan
Edit waktu, bagi atau sisipkan segmen, dan saksikan peringatan CPS secara langsung sementara pemutar menyorot baris aktif saat audio diputar.
Beberapa format ekspor
Unduh transkripsi yang sudah selesai sebagai SRT, VTT, TXT, atau JSON, atau salin teks mentah langsung ke papan klip Anda.
Profil CPU dan GPU
Berjalan di instans CPU standar langsung siap pakai dan mendukung akselerasi NVIDIA GPU untuk transkripsi yang jauh lebih cepat pada hardware yang mumpuni.
Jalankan Whishper lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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