Diskon Whishper hingga 69%

Deploy instan Whishper.

Suite transkripsi audio dan subtitle yang di-host sendiri, yang menjalankan Whisper, terjemahan, dan pengeditan sepenuhnya di server Anda sendiri.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Whishper.

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Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Whishper

Whishper adalah rangkaian transkripsi dan subtitel sumber terbuka yang menjalankan OpenAI Whisper secara lokal untuk mengubah ucapan menjadi teks dengan akurasi tinggi tanpa mengirimkan audio ke layanan pihak ketiga mana pun. Unggah file media, tempel URL apa pun yang didukung oleh yt-dlp, dan Whishper menangani transkripsi, terjemahan, serta pengeditan subtitel di satu tempat â€” semuanya melalui antarmuka web (web UI) yang rapi.

Self-hosting Whishper menjaga rekaman sensitif â€” wawancara, rapat, kuliah, panggilan pelanggan â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda. Mesin LibreTranslate yang dibundel menambahkan terjemahan mesin offline di puluhan bahasa, dan editor subtitel terintegrasi memungkinkan Anda menyempurnakan waktu, membagi segmen, dan mengekspor ke SRT, VTT, TXT, atau JSON tanpa meninggalkan browser.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Whishper

Transkripsi Whisper Lokal

Didukung oleh FasterWhisper, transkripsikan audio dan video di perangkat keras Anda sendiri tanpa panggilan API eksternal atau biaya per menit.

URL dan pemasukan file

Jatuhkan file secara langsung atau tempel URL apa pun yang didukung oleh yt-dlp â€“ YouTube, podcast, tautan langsung â€“ dan Whishper akan mengambil serta mentranskripsikannya.

Terjemahan Offline

Mesin LibreTranslate yang dibundel menerjemahkan transkripsi ke dalam puluhan bahasa tanpa mengirim teks ke API terjemahan komersial.

Editor subtitle bawaan

Edit waktu, bagi atau sisipkan segmen, dan saksikan peringatan CPS secara langsung sementara pemutar menyorot baris aktif saat audio diputar.

Beberapa format ekspor

Unduh transkripsi yang sudah selesai sebagai SRT, VTT, TXT, atau JSON, atau salin teks mentah langsung ke papan klip Anda.

Profil CPU dan GPU

Berjalan di instans CPU standar langsung siap pakai dan mendukung akselerasi NVIDIA GPU untuk transkripsi yang jauh lebih cepat pada hardware yang mumpuni.

Jalankan Whishper lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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