Whishper adalah rangkaian transkripsi dan subtitel sumber terbuka yang menjalankan OpenAI Whisper secara lokal untuk mengubah ucapan menjadi teks dengan akurasi tinggi tanpa mengirimkan audio ke layanan pihak ketiga mana pun. Unggah file media, tempel URL apa pun yang didukung oleh yt-dlp, dan Whishper menangani transkripsi, terjemahan, serta pengeditan subtitel di satu tempat â€” semuanya melalui antarmuka web (web UI) yang rapi.

Self-hosting Whishper menjaga rekaman sensitif â€” wawancara, rapat, kuliah, panggilan pelanggan â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda. Mesin LibreTranslate yang dibundel menambahkan terjemahan mesin offline di puluhan bahasa, dan editor subtitel terintegrasi memungkinkan Anda menyempurnakan waktu, membagi segmen, dan mengekspor ke SRT, VTT, TXT, atau JSON tanpa meninggalkan browser.