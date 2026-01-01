Apache IoTDB adalah database time-series yang dirancang khusus untuk Internet of Things, dibuat dari awal untuk beban kerja IoT industri di mana miliaran titik data tiba setiap hari dari jutaan sensor. Format TsFile kolumnar yang ringan mencapai rasio kompresi yang tidak dapat didekati oleh database relasional biasa, sementara kueri analitis sub-detik dan skema perangkat berbasis pohon memodelkan cara peralatan industri nyata sebenarnya terstruktur.

Self-hosting Apache IoTDB di VPS Anda memberikan proyek manufaktur, energi, transportasi, dan kota pintar backend telemetri pribadi yang terintegrasi secara native dengan Grafana, Spark, Flink, Kafka, dan MQTT — tanpa membayar biaya per-metrik dan tanpa mengirim data sensor ke cloud pihak ketiga.