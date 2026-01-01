Deploy instan Apache IoTDB.
Basis data deret waktu IoT Industri yang menghadirkan penyerapan throughput tinggi, kueri sub-detik, dan kompresi ultra-tinggi di edge.
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Buat project yang Anda mau dengan Apache IoTDB
Apache IoTDB adalah database time-series yang dirancang khusus untuk Internet of Things, dibuat dari awal untuk beban kerja IoT industri di mana miliaran titik data tiba setiap hari dari jutaan sensor. Format TsFile kolumnar yang ringan mencapai rasio kompresi yang tidak dapat didekati oleh database relasional biasa, sementara kueri analitis sub-detik dan skema perangkat berbasis pohon memodelkan cara peralatan industri nyata sebenarnya terstruktur.
Self-hosting Apache IoTDB di VPS Anda memberikan proyek manufaktur, energi, transportasi, dan kota pintar backend telemetri pribadi yang terintegrasi secara native dengan Grafana, Spark, Flink, Kafka, dan MQTT — tanpa membayar biaya per-metrik dan tanpa mengirim data sensor ke cloud pihak ketiga.
Fitur utama Apache IoTDB
Penyimpanan kolumnar TsFile
Format penyimpanan kolumnar yang dirancang khusus, dioptimalkan untuk data time-series, menghasilkan rasio kompresi hingga 20:1 dibandingkan dengan database tradisional.
Penyerapan throughput tinggi
Menangani jutaan penulisan per detik dari perangkat IoT berdaya rendah menggunakan Log-Structured Merge tree yang dirancang untuk beban kerja penulisan yang intens.
Skema perangkat berbasis pohon
Model jalur hierarkis mencerminkan bagaimana pabrik dan armada mengatur sensor, dengan wildcard fuzzy untuk kueri agregasi lintas perangkat.
Dukungan protokol bawaan
JDBC, Thrift RPC, REST API V2, dan penyerapan MQTT memungkinkan perangkat, dasbor, atau alat analitik apa pun terhubung tanpa adaptor kustom.
Grafana dan Spark siap
Konektor resmi untuk Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka, dan Hadoop mengubah IoTDB menjadi backend time-series siap pakai untuk pipeline yang sudah ada.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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