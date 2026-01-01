Black Candy adalah server streaming musik open-source dan self-hosted yang mengubah koleksi audio pribadi Anda menjadi layanan streaming pribadi yang bisa Anda akses dari browser mana pun atau aplikasi seluler resminya. Server ini memindai library Anda, membaca metadata dan cover album, serta menyajikan semuanya melalui web player yang bersih, responsif, dilengkapi playlist, fitur pencarian, dan akun multi-pengguna.

Tidak seperti platform streaming komersial, Black Candy menyimpan setiap lagu, playlist, dan kebiasaan mendengarkan di infrastruktur yang Anda miliki. Tidak ada biaya berlangganan, tidak ada katalog yang berubah tanpa peringatan, dan tidak ada kompresi file berkualitas tinggi Anda — hanya musik Anda sendiri, yang di-stream dengan fidelitas penuh dari VPS Anda ke setiap perangkat yang Anda gunakan.