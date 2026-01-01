Deploy instan Black Candy.
Server streaming musik mandiri dengan pemutar web yang rapi dan aplikasi seluler resmi untuk koleksi musik pribadi Anda.
Pilih paket VPS untuk Black Candy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Black Candy
Black Candy adalah server streaming musik open-source dan self-hosted yang mengubah koleksi audio pribadi Anda menjadi layanan streaming pribadi yang bisa Anda akses dari browser mana pun atau aplikasi seluler resminya. Server ini memindai library Anda, membaca metadata dan cover album, serta menyajikan semuanya melalui web player yang bersih, responsif, dilengkapi playlist, fitur pencarian, dan akun multi-pengguna.
Tidak seperti platform streaming komersial, Black Candy menyimpan setiap lagu, playlist, dan kebiasaan mendengarkan di infrastruktur yang Anda miliki. Tidak ada biaya berlangganan, tidak ada katalog yang berubah tanpa peringatan, dan tidak ada kompresi file berkualitas tinggi Anda — hanya musik Anda sendiri, yang di-stream dengan fidelitas penuh dari VPS Anda ke setiap perangkat yang Anda gunakan.
Fitur utama Black Candy
Streaming Musik Pribadi
Mengalirkan koleksi Anda sendiri dari browser mana pun atau aplikasi seluler resmi, dengan sampul album, metadata, dan fitur pencarian lengkap.
Akun Multi-Pengguna
Berikan setiap pendengar login mereka sendiri, playlist, dan riwayat mendengarkan sambil berbagi satu pustaka di satu server.
Transcoding Instan
Secara otomatis mengonversi audio ke bitrate yang dapat dialirkan sehingga pemutaran tetap lancar pada koneksi lambat atau seluler tanpa mengubah file aslinya.
Playlist dan Pencarian
Buat playlist manual atau cerdas dan temukan artis, album, atau lagu apa pun secara instan dengan pencarian teks lengkap yang cepat.
Kepemilikan Data Penuh
Musik, playlist, dan data mendengarkan Anda tetap berada di VPS Anda — tanpa langganan, tanpa pelacakan, dan tanpa katalog yang menghilang.
Jalankan Black Candy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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