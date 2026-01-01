Wingfit adalah aplikasi pelacak kebugaran minimalis yang di-hosting sendiri, berfokus pada kesederhanaan dan privasi. Aplikasi ini menyediakan antarmuka yang bersih untuk mencatat sesi latihan, melacak set dan repetisi latihan, serta memantau kemajuan kebugaran pribadi dari waktu ke waktu tanpa iklan, langganan, atau berbagi data dengan layanan pihak ketiga.

Meng-hosting Wingfit sendiri di VPS menjaga semua data kebugaran Anda sepenuhnya pribadi di infrastruktur Anda sendiri. Penerapan layanan tunggal yang ringan ini tidak memerlukan database eksternal, membuat penyiapan cepat dan pemeliharaan minimal, sekaligus memberi Anda log kebugaran permanen yang dapat diakses dari browser mana pun.