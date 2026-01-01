Deploy Wingfit instan.
Aplikasi kebugaran open-source minimalis untuk mencatat sesi latihan, melacak latihan, dan memantau kemajuan pribadi secara pribadi.
Pilih paket VPS untuk Wingfit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wingfit
Wingfit adalah aplikasi pelacak kebugaran minimalis yang di-hosting sendiri, berfokus pada kesederhanaan dan privasi. Aplikasi ini menyediakan antarmuka yang bersih untuk mencatat sesi latihan, melacak set dan repetisi latihan, serta memantau kemajuan kebugaran pribadi dari waktu ke waktu tanpa iklan, langganan, atau berbagi data dengan layanan pihak ketiga.
Meng-hosting Wingfit sendiri di VPS menjaga semua data kebugaran Anda sepenuhnya pribadi di infrastruktur Anda sendiri. Penerapan layanan tunggal yang ringan ini tidak memerlukan database eksternal, membuat penyiapan cepat dan pemeliharaan minimal, sekaligus memberi Anda log kebugaran permanen yang dapat diakses dari browser mana pun.
Fitur utama Wingfit
Pencatatan latihan
Catat latihan individu dengan set, repetisi, dan beban untuk membangun catatan lengkap dari setiap sesi latihan.
Pelacakan Progres
Pantau tren kekuatan dan volume seiring waktu untuk mengukur kemajuan kebugaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Mengutamakan privasi
Semua data kebugaran tetap berada di VPS Anda tanpa sinkronisasi cloud pihak ketiga, analitik, atau iklan.
Penerapan ringan
Container layanan tunggal dengan kebutuhan sumber daya minimal membuat Wingfit mudah dijalankan bersama aplikasi lain.
Jalankan Wingfit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.