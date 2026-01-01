Deploy bolt.diy dengan instalasi sekali klik.
Asisten coding AI sumber terbuka yang memungkinkan Anda melakukan prompt, menjalankan, dan menerapkan aplikasi full-stack dari browser Anda.
Pilih paket VPS untuk bolt.diy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan bolt.diy
bolt.diy adalah fork open-source dari bolt.new yang menghadirkan pengembangan full-stack yang dibantu AI ke infrastruktur Anda sendiri. Ini menggabungkan editor berbasis browser dengan runtime terintegrasi, memungkinkan Anda menjelaskan apa yang ingin Anda bangun dalam bahasa biasa dan meminta LLM menghasilkan, mengeksekusi, serta mengulang aplikasi lengkap — termasuk frontend, backend, dan konfigurasi.
Tidak seperti alat pengkodean AI berbasis cloud, menghosting sendiri bolt.diy berarti kode, prompt, dan kunci API Anda tetap berada di VPS Anda. Anda menghubungkan penyedia LLM yang sudah Anda gunakan — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, model Ollama lokal, dan lainnya — sehingga Anda tidak pernah terkunci pada satu vendor atau tingkat langganan.
Fitur utama bolt.diy
Dukungan LLM (Large Language Model) multi-penyedia
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, dan 15+ penyedia lainnya dari satu antarmuka.
Generasi kode full-stack
Hasilkan aplikasi lengkap dengan frontend, backend, dan file konfigurasi yang berfungsi – bukan hanya cuplikan kode.
Eksekusi di browser
Jalankan dan pratinjau kode yang dihasilkan langsung di browser tanpa meninggalkan antarmuka atau menyiapkan lingkungan pengembangan lokal.
Bawa API keys Anda sendiri
Gunakan kredensial penyedia Anda yang sudah ada sehingga Anda hanya membayar sesuai penggunaan, tanpa markup platform atau tingkatan langganan.
Open source dan dihosting sendiri
Semua prompt, kode yang dihasilkan, dan kredensial tetap di VPS Anda – tidak ada data yang dibagikan dengan platform SaaS pihak ketiga.
Jalankan bolt.diy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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