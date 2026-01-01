bolt.diy adalah fork open-source dari bolt.new yang menghadirkan pengembangan full-stack yang dibantu AI ke infrastruktur Anda sendiri. Ini menggabungkan editor berbasis browser dengan runtime terintegrasi, memungkinkan Anda menjelaskan apa yang ingin Anda bangun dalam bahasa biasa dan meminta LLM menghasilkan, mengeksekusi, serta mengulang aplikasi lengkap — termasuk frontend, backend, dan konfigurasi.

Tidak seperti alat pengkodean AI berbasis cloud, menghosting sendiri bolt.diy berarti kode, prompt, dan kunci API Anda tetap berada di VPS Anda. Anda menghubungkan penyedia LLM yang sudah Anda gunakan — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, model Ollama lokal, dan lainnya — sehingga Anda tidak pernah terkunci pada satu vendor atau tingkat langganan.