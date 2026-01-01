Deploy instan Apache Pinot.
Datastore OLAP terdistribusi real-time yang dirancang untuk analitik sub-detik pada data streaming dan batch dalam skala masif.
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Apache Pinot adalah datastore OLAP terdistribusi real-time yang dibangun di LinkedIn dan digunakan dalam produksi oleh Uber, Stripe, Walmart, Target, dan Slack untuk mendukung analitik yang berhadapan dengan pengguna pada miliaran event. Ini menyerap data dari sumber streaming seperti Kafka dan Kinesis serta sumber batch seperti S3 dan HDFS, dan menjawab kueri SQL dalam milidetik bahkan dengan ribuan pengguna bersamaan.
Self-hosting Pinot di VPS Anda sendiri menjaga latensi kueri, kebijakan retensi, dan konfigurasi penyewa di bawah kendali langsung, tanpa penagihan per kueri atau ketergantungan vendor. Pinot Controller menyediakan konsol web terintegrasi untuk manajemen skema, konfigurasi tabel, dan eksplorasi SQL ad-hoc.
Fitur utama Apache Pinot
Kueri SQL sub-detik
Penyimpanan kolumnar dengan indeks star-tree, terbalik, dan rentang menghasilkan latensi kueri p99 dalam milidetik di seluruh miliaran baris.
Penyerapan real-time dan batch
Konektor bawaan untuk Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, dan JDBC memungkinkan Anda mencampur data streaming dan historis dalam satu tabel.
Konkurensi tinggi
Dirancang untuk ribuan kueri per detik dari dasbor yang menghadap pengguna dan produk analitik internal tanpa prakomputasi.
Query console bawaan
Pinot Controller menyediakan UI web untuk menjelajahi tabel, menjalankan SQL ad-hoc, dan mengelola skema, segmen, serta tenant.
Upsert dan deduplikasi tabel
Upsert kunci utama dan pembaruan parsial menjadikan Pinot cocok untuk change-data-capture (CDC) dan aliran peristiwa yang dapat diubah, bukan hanya log append-only.
Jalankan Apache Pinot lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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