Apache Pinot adalah datastore OLAP terdistribusi real-time yang dibangun di LinkedIn dan digunakan dalam produksi oleh Uber, Stripe, Walmart, Target, dan Slack untuk mendukung analitik yang berhadapan dengan pengguna pada miliaran event. Ini menyerap data dari sumber streaming seperti Kafka dan Kinesis serta sumber batch seperti S3 dan HDFS, dan menjawab kueri SQL dalam milidetik bahkan dengan ribuan pengguna bersamaan.

Self-hosting Pinot di VPS Anda sendiri menjaga latensi kueri, kebijakan retensi, dan konfigurasi penyewa di bawah kendali langsung, tanpa penagihan per kueri atau ketergantungan vendor. Pinot Controller menyediakan konsol web terintegrasi untuk manajemen skema, konfigurasi tabel, dan eksplorasi SQL ad-hoc.