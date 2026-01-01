OpenHuman adalah kecerdasan super AI pribadi sumber terbuka yang dirancang untuk berjalan di infrastruktur Anda sendiri. Dibangun di sekitar inti Rust dan pohon memori lokal-pertama yang kompatibel dengan Obsidian, OpenHuman terhubung ke lebih dari seratus layanan melalui OAuth sekali klik â€” Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, dan banyak lagi â€” dan secara diam-diam menarik data baru ke dalam basis pengetahuan pribadi setiap dua puluh menit.

Menghosting sendiri OpenHuman menjaga setiap email, dokumen, dan percakapan dalam ruang kerja yang Anda miliki, sambil tetap memungkinkan Anda mengarahkan permintaan ke model penalaran, cepat, atau visi sesuai permintaan. Tidak ada biaya per kursi, tidak ada ketergantungan vendor, dan tidak ada layanan AI pihak ketiga yang pernah melihat data mentah Anda kecuali Anda secara eksplisit mengarahkannya ke sana.