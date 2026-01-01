Deploy OpenHuman instan.
Inti AI pribadi yang dihosting sendiri yang menghubungkan 118+ aplikasi dan membangun pohon memori pribadi yang sepenuhnya Anda kendalikan.
Pilih paket VPS untuk OpenHuman
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenHuman
OpenHuman adalah kecerdasan super AI pribadi sumber terbuka yang dirancang untuk berjalan di infrastruktur Anda sendiri. Dibangun di sekitar inti Rust dan pohon memori lokal-pertama yang kompatibel dengan Obsidian, OpenHuman terhubung ke lebih dari seratus layanan melalui OAuth sekali klik â€” Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, dan banyak lagi â€” dan secara diam-diam menarik data baru ke dalam basis pengetahuan pribadi setiap dua puluh menit.
Menghosting sendiri OpenHuman menjaga setiap email, dokumen, dan percakapan dalam ruang kerja yang Anda miliki, sambil tetap memungkinkan Anda mengarahkan permintaan ke model penalaran, cepat, atau visi sesuai permintaan. Tidak ada biaya per kursi, tidak ada ketergantungan vendor, dan tidak ada layanan AI pihak ketiga yang pernah melihat data mentah Anda kecuali Anda secara eksplisit mengarahkannya ke sana.
Fitur utama OpenHuman
Memori berbasis lokal
Setiap pesan, dokumen, dan sinkronisasi integrasi tersimpan di penyimpanan SQLite lokal dan vault yang kompatibel dengan Obsidian yang dapat Anda baca, edit, dan cadangkan langsung di disk.
118+ integrasi
Konektor OAuth sekali klik untuk Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender, dan puluhan lainnya, dengan proses latar belakang yang memperbarui data setiap dua puluh menit.
Alat agen bawaan
Pencarian web bawaan, scraping, akses sistem file, operasi git, dan suara (STT/TTS) memungkinkan agen bertindak atas nama Anda tanpa kerangka kerja plugin eksternal.
Kompresi TokenJuice
Kompresor prompt di perangkat yang memangkas token redundan dari panggilan agen, mengurangi biaya API model hingga 80% pada alur kerja yang berjalan lama.
Routing model terpadu
Beralih antara model penalaran, cepat, dan visi melalui satu langganan, atau arahkan inti ke backend Ollama dan LM Studio lokal untuk privasi penuh.
Inti RPC yang diperkeras
Core Rust headless mengekspos endpoint RPC dengan autentikasi bearer, berjalan sebagai kontainer hanya-baca dengan kapabilitas yang diturunkan, dan terhubung dengan lancar dengan klien desktop melalui jaringan.
Jalankan OpenHuman lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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