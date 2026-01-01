Firefly III adalah standar emas untuk pengelolaan keuangan pribadi mandiri. Ini menawarkan platform lengkap untuk melacak pendapatan, pengeluaran, dan anggaran Anda dengan presisi perangkat lunak akuntansi profesional. Sistem pembukuan entri ganda mencatat setiap transaksi dengan konteks sumber dan tujuan yang lengkap, menciptakan buku besar akurat yang dapat Anda audit kapan saja.

Dengan hosting mandiri di VPS Anda sendiri, Anda menghilangkan risiko berbagi data keuangan sensitif dengan agregator pihak ketiga, memastikan kekayaan bersih, kebiasaan belanja, dan saldo akun Anda tetap sangat rahasia tanpa biaya langganan dan tanpa penambangan data.