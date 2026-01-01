Deploy Firefly III instan.
Ambil kendali penuh atas keuangan pribadi Anda dengan sistem pembukuan berpasangan yang aman dan mandiri.
Pilih paket VPS untuk Firefly III
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Firefly III
Firefly III adalah standar emas untuk pengelolaan keuangan pribadi mandiri. Ini menawarkan platform lengkap untuk melacak pendapatan, pengeluaran, dan anggaran Anda dengan presisi perangkat lunak akuntansi profesional. Sistem pembukuan entri ganda mencatat setiap transaksi dengan konteks sumber dan tujuan yang lengkap, menciptakan buku besar akurat yang dapat Anda audit kapan saja.
Dengan hosting mandiri di VPS Anda sendiri, Anda menghilangkan risiko berbagi data keuangan sensitif dengan agregator pihak ketiga, memastikan kekayaan bersih, kebiasaan belanja, dan saldo akun Anda tetap sangat rahasia tanpa biaya langganan dan tanpa penambangan data.
Fitur utama Firefly III
Pembukuan Berpasangan
Pastikan akurasi keuangan dengan sistem kelas profesional yang melacak setiap sen di berbagai akun.
Penganggaran tingkat lanjut
Tetapkan anggaran bulanan atau tahunan yang kompleks dan terima indikator visual saat Anda mendekati batas Anda.
Aturan Otomatisasi
Hemat waktu dengan membuat aturan khusus yang secara otomatis mengkategorikan dan menandai transaksi berdasarkan deskripsi atau jumlah.
Pelaporan rinci
Hasilkan grafik dan bagan yang berwawasan untuk memvisualisasikan kekayaan bersih Anda, pola pengeluaran, dan pertumbuhan finansial seiring waktu.
Jalankan Firefly III lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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