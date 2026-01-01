LubeLogger adalah platform manajemen khusus untuk para penggemar mobil, pemilik armada, dan siapa saja yang ingin melacak kesehatan kendaraan mereka dengan cermat. Dengan melakukan self-hosting LubeLogger, Anda membuat catatan pribadi dan permanen dari setiap penggantian oli, perbaikan, dan pengisian bahan bakar untuk setiap kendaraan yang Anda miliki â€” tanpa akses pihak ketiga dan tanpa biaya langganan.

Tidak seperti spreadsheet umum atau aplikasi seluler yang didukung iklan, LubeLogger menawarkan antarmuka khusus yang dirancang untuk nuansa perawatan otomotif, dengan pengingat berdasarkan jarak tempuh, analitik efisiensi bahan bakar, dan penyimpanan tanda terima yang menjaga seluruh armada Anda tetap terorganisir di satu tempat.