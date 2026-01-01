Monica adalah sistem manajemen hubungan pribadi open-source yang dibangun dengan Laravel yang membantu Anda mengingat semua hal penting tentang orang-orang dalam hidup Anda. Dokumentasikan kontak, percakapan, ulang tahun, ide hadiah, utang, dan peristiwa penting dalam hidup dalam satu antarmuka pribadi yang tersedia dalam 27 bahasa. Tidak seperti jejaring sosial dan manajer kontak cloud, Monica dirancang untuk self-hosting sehingga data pribadi Anda yang paling sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.

Karena Monica menyimpan detail hubungan yang tidak akan pernah Anda percayakan kepada platform komersial, seperti riwayat kesehatan keluarga, percakapan pribadi, preferensi pribadi, menjalankannya di VPS Anda sendiri memastikan kedaulatan data yang lengkap tanpa iklan, tanpa pelacakan perilaku, dan tanpa akses pihak ketiga ke informasi Anda.