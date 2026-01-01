Deploy instan Monica
Manajer hubungan pribadi open-source untuk melacak kontak, percakapan, dan peristiwa penting dalam hidup secara pribadi.
Pilih paket VPS untuk Monica
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Monica
Monica adalah sistem manajemen hubungan pribadi open-source yang dibangun dengan Laravel yang membantu Anda mengingat semua hal penting tentang orang-orang dalam hidup Anda. Dokumentasikan kontak, percakapan, ulang tahun, ide hadiah, utang, dan peristiwa penting dalam hidup dalam satu antarmuka pribadi yang tersedia dalam 27 bahasa. Tidak seperti jejaring sosial dan manajer kontak cloud, Monica dirancang untuk self-hosting sehingga data pribadi Anda yang paling sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.
Karena Monica menyimpan detail hubungan yang tidak akan pernah Anda percayakan kepada platform komersial, seperti riwayat kesehatan keluarga, percakapan pribadi, preferensi pribadi, menjalankannya di VPS Anda sendiri memastikan kedaulatan data yang lengkap tanpa iklan, tanpa pelacakan perilaku, dan tanpa akses pihak ketiga ke informasi Anda.
Fitur utama Monica
Kontak Penjurnalan
Catat setiap percakapan, aktivitas, dan interaksi dengan kontak beserta catatan dan pengingat agar tidak ada hal penting yang terlupakan.
Pengingat Ulang Tahun dan Acara
Siapkan pengingat email untuk ulang tahun, hari jadi, dan acara khusus agar Anda tidak pernah melewatkan tanggal penting dalam suatu hubungan.
Pencatatan hadiah dan utang
Catat ide hadiah dan hadiah sebelumnya per kontak, serta lacak utang dan pinjaman informal untuk menjaga hubungan bebas dari ambiguitas finansial.
Pemetaan Hubungan
Definisikan hubungan antar kontak dan bangun silsilah keluarga untuk memahami serta mendokumentasikan koneksi antar orang yang Anda kenal.
Privasi Penuh Ownership
Semua data tetap berada di VPS Anda, tanpa akses pihak ketiga, tanpa profiling iklan, dan kendali penuh atas backup dan ekspor.
Jalankan Monica lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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