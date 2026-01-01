MetaMCP adalah proxy open-source MCP (Model Context Protocol) yang mengagregasi beberapa server MCP menjadi satu endpoint terpadu. Ini memungkinkan Anda mengelompokkan server ke dalam namespace, menerapkan middleware untuk pembatasan kecepatan dan observabilitas, serta mengekspos endpoint dengan autentikasi â€” semuanya tanpa memodifikasi klien MCP Anda yang sudah ada.

Self-hosting MetaMCP di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur alat AI Anda. Hubungkan klien MCP mana pun (Cursor, Claude Desktop, atau agen kustom) ke satu gateway terkelola, simpan rahasia di sisi server, dan skalakan ekosistem alat Anda tanpa mengonfigurasi ulang setiap klien saat server berubah.