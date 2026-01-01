Deploy MetaMCP instan.
Agregator dan gateway MCP terpadu yang memungkinkan Anda mengelola, menyusun, dan mengekspos semua server MCP Anda melalui satu endpoint.
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Buat project apa saja dengan MetaMCP
MetaMCP adalah proxy open-source MCP (Model Context Protocol) yang mengagregasi beberapa server MCP menjadi satu endpoint terpadu. Ini memungkinkan Anda mengelompokkan server ke dalam namespace, menerapkan middleware untuk pembatasan kecepatan dan observabilitas, serta mengekspos endpoint dengan autentikasi â€” semuanya tanpa memodifikasi klien MCP Anda yang sudah ada.
Self-hosting MetaMCP di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur alat AI Anda. Hubungkan klien MCP mana pun (Cursor, Claude Desktop, atau agen kustom) ke satu gateway terkelola, simpan rahasia di sisi server, dan skalakan ekosistem alat Anda tanpa mengonfigurasi ulang setiap klien saat server berubah.
Fitur utama MetaMCP
MCP Server Aggregation
Gabungkan sejumlah server STDIO atau HTTP MCP menjadi satu endpoint terpadu yang dapat dihubungkan oleh klien Anda.
Namespace Ruang Kerja
Kelompokkan server MCP ke dalam namespace terisolasi dan alihkan seluruh set alat untuk sebuah endpoint dengan satu klik.
API Key Autentikasi
Amankan endpoint dengan autentikasi token Bearer sehingga hanya klien dan agen yang berwenang yang dapat mengakses alat Anda.
MCP Inspector bawaan
Periksa dan debug endpoint MetaMCP Anda secara internal dengan konfigurasi server yang tersimpan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar.
Dukungan Middleware
Terapkan middleware pluggable untuk rate limiting, observability, dan keamanan di seluruh traffic MCP yang teragregasi.
SSO dan OAuth
Dukungan untuk penyedia OpenID Connect memungkinkan single sign-on perusahaan bersamaan dengan manajemen sesi Better Auth lokal.
Jalankan MetaMCP lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
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