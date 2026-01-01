Deploy instan Beszel.
Platform pemantauan server ringan dengan statistik kontainer Docker, data historis, dan peringatan yang dapat dikonfigurasi untuk infrastruktur Anda.
Pilih paket VPS untuk Beszel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Beszel
Beszel adalah platform pemantauan server ringan yang menyediakan visibilitas sistem komprehensif — CPU, memori, disk, jaringan, suhu, GPU, kesehatan disk S.M.A.R.T., dan statistik Docker serta Podman per-container — tanpa overhead sumber daya dari tumpukan observabilitas penuh seperti Prometheus dan Grafana. Dibangun di atas PocketBase dengan backend Go, ia menggunakan arsitektur hub-dan-agen: hub menghosting antarmuka web dan menyimpan data historis, sementara agen ringan berjalan di setiap server yang dipantau untuk mengumpulkan metrik.
Self-hosting Beszel memberi Anda hub pemantauan yang independen dari server yang dipantaunya, sehingga masalah infrastruktur terlihat bahkan ketika sistem individual berada di bawah tekanan. Peringatan yang dapat dikonfigurasi memberi tahu Anda ketika ambang batas CPU, memori, disk, bandwidth, atau suhu terlampaui, dan cadangan otomatis ke disk lokal atau penyimpanan yang kompatibel dengan S3 melindungi data kinerja historis Anda.
Fitur utama Beszel
Metrik container Docker
Lacak penggunaan CPU, memori, dan jaringan per container bersama metrik sistem host, memberi Anda tampilan terpadu baik dari host maupun beban kerja yang dikontainerisasi.
Arsitektur Hub dan Agen
Satu hub mengumpulkan data dari agen tak terbatas yang berjalan di server jarak jauh, sehingga memudahkan Anda memantau seluruh armada dari satu dasbor.
Pemberitahuan yang dapat dikonfigurasi
Atur ambang batas untuk setiap metrik yang dipantau — beban CPU, penggunaan disk, suhu, bandwidth — dan terima notifikasi sebelum masalah memengaruhi pengguna.
Retensi data historis
Riwayat performa disimpan dalam database hub, memungkinkan analisis tren jangka panjang dan perencanaan kapasitas yang melampaui apa yang dapat ditampilkan oleh dashboard real-time saja.
Pemantauan GPU dan S.M.A.R.T.
Pantau penggunaan GPU Nvidia, AMD, dan Intel serta data kesehatan disk S.M.A.R.T. untuk mendeteksi degradasi hardware sebelum menyebabkan kegagalan.
Jalankan Beszel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.