Beszel adalah platform pemantauan server ringan yang menyediakan visibilitas sistem komprehensif — CPU, memori, disk, jaringan, suhu, GPU, kesehatan disk S.M.A.R.T., dan statistik Docker serta Podman per-container — tanpa overhead sumber daya dari tumpukan observabilitas penuh seperti Prometheus dan Grafana. Dibangun di atas PocketBase dengan backend Go, ia menggunakan arsitektur hub-dan-agen: hub menghosting antarmuka web dan menyimpan data historis, sementara agen ringan berjalan di setiap server yang dipantau untuk mengumpulkan metrik.

Self-hosting Beszel memberi Anda hub pemantauan yang independen dari server yang dipantaunya, sehingga masalah infrastruktur terlihat bahkan ketika sistem individual berada di bawah tekanan. Peringatan yang dapat dikonfigurasi memberi tahu Anda ketika ambang batas CPU, memori, disk, bandwidth, atau suhu terlampaui, dan cadangan otomatis ke disk lokal atau penyimpanan yang kompatibel dengan S3 melindungi data kinerja historis Anda.