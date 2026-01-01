pycsw adalah server Layanan Katalog OGC untuk Web (CSW) sumber terbuka yang ditulis dalam Python dan digunakan oleh infrastruktur data spasial nasional, institusi penelitian, dan geoportal untuk memublikasikan metadata geospasial. Ini adalah Implementasi Referensi OGC, sepenuhnya sesuai dengan CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, dan SRU, memungkinkan katalog dan klien lain untuk beroperasi bersama tanpa adaptor kustom.

Self-hosting pycsw di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas indeks metadata yang mendukung portal data spasial Anda, tanpa layanan katalog pihak ketiga yang perlu diandalkan. Template ini dikirimkan sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan repositori SQLite untuk memulai dengan cepat dan dapat dikonfigurasi ulang untuk deployment skala besar yang didukung PostgreSQL atau PostGIS.