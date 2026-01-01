Deploy instan pycsw.
Server katalog bersertifikasi OGC yang memublikasikan dan menemukan metadata geospasial melalui standar terbuka.
Pilih paket VPS untuk pycsw
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan pycsw
pycsw adalah server Layanan Katalog OGC untuk Web (CSW) sumber terbuka yang ditulis dalam Python dan digunakan oleh infrastruktur data spasial nasional, institusi penelitian, dan geoportal untuk memublikasikan metadata geospasial. Ini adalah Implementasi Referensi OGC, sepenuhnya sesuai dengan CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, dan SRU, memungkinkan katalog dan klien lain untuk beroperasi bersama tanpa adaptor kustom.
Self-hosting pycsw di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas indeks metadata yang mendukung portal data spasial Anda, tanpa layanan katalog pihak ketiga yang perlu diandalkan. Template ini dikirimkan sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan repositori SQLite untuk memulai dengan cepat dan dapat dikonfigurasi ulang untuk deployment skala besar yang didukung PostgreSQL atau PostGIS.
Fitur utama pycsw
server bersertifikat OGC
Jalankan Implementasi Referensi OGC yang sesuai dengan CSW 2.0.2, CSW 3.0, dan OGC API - Records secara siap pakai.
Beberapa katalog APIs
Menyediakan akses ke repositori metadata yang sama melalui CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, dan SRU untuk kompatibilitas klien yang luas.
Dukungan INSPIRE dan ISO
Publikasikan rekaman ISO 19115 / 19139 dan aktifkan profil INSPIRE untuk memenuhi persyaratan arahan data spasial Eropa.
Pencarian terfederasi
Konfigurasi pencarian terdistribusi di seluruh katalog CSW jarak jauh sehingga satu kueri mencapai catatan Anda dan rekan terfederasi sekaligus.
Fleksibel repositori
Mulai dengan penyimpanan SQLite yang dibundel dan beralih ke PostgreSQL, PostGIS, atau backend lain yang didukung seiring bertambahnya volume catatan Anda.
Ekosistem Python
Perluas fungsionalitas melalui plugin pycsw dan berintegrasi dengan ekosistem geopython yang lebih luas termasuk pygeoapi, OWSLib, dan GeoNode.
Jalankan pycsw lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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