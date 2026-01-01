Deploy Kodi instan.
Server pustaka media Headless Kodi untuk memusatkan dan berbagi database media Anda di berbagai instans Kodi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kodi
Penerapan Kodi headless ini menjalankan server pustaka media persisten tanpa tampilan, memungkinkan beberapa klien Kodi di seluruh jaringan Anda untuk berbagi satu database terpusat yang didukung MariaDB. Daripada setiap instans Kodi mempertahankan pustakanya sendiri yang terpisah, semua klien terhubung ke database bersama untuk riwayat tontonan, peringkat, dan metadata yang terpadu. Antarmuka web bawaan memungkinkan Anda mengelola sumber media, memicu pemindaian pustaka, dan menginstal add-on dari browser mana pun.
Self-hosting di VPS membuat pustaka Kodi bersama Anda selalu tersedia untuk setiap klien di jaringan Anda, terlepas dari apakah mesin lain sedang berjalan. Hubungkan instalasi Kodi Anda yang lain ke port database dan antarmuka web penerapan untuk mulai berbagi pustaka Anda.
Fitur utama Kodi
Pustaka Media Terpusat
Jalankan database media bersama yang didukung MariaDB yang terhubung ke semua klien Kodi Anda, menghilangkan duplikasi perpustakaan dan menjaga riwayat tontonan tetap sinkron.
Manajemen berbasis browser
Konfigurasi sumber media, pindai konten baru, dan kelola add-on melalui antarmuka web Kodi tanpa memerlukan tampilan fisik.
Histori Tontonan Terpadu
Semua klien Kodi yang terhubung berbagi progres tontonan, rating, dan metadata yang sama, sehingga Anda dapat melanjutkan konten dari perangkat mana pun.
Server Perpustakaan Nonstop
Berjalan di VPS menjaga server pustaka Anda tetap tersedia sepanjang waktu, bahkan saat komputer pribadi atau pemutar media mati.
Add-on manajemen
Instal dan kelola add-on Kodi dari jarak jauh melalui antarmuka web, memperluas fungsionalitas tanpa akses langsung ke kontainer.
Jalankan Kodi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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