Penerapan Kodi headless ini menjalankan server pustaka media persisten tanpa tampilan, memungkinkan beberapa klien Kodi di seluruh jaringan Anda untuk berbagi satu database terpusat yang didukung MariaDB. Daripada setiap instans Kodi mempertahankan pustakanya sendiri yang terpisah, semua klien terhubung ke database bersama untuk riwayat tontonan, peringkat, dan metadata yang terpadu. Antarmuka web bawaan memungkinkan Anda mengelola sumber media, memicu pemindaian pustaka, dan menginstal add-on dari browser mana pun.

Self-hosting di VPS membuat pustaka Kodi bersama Anda selalu tersedia untuk setiap klien di jaringan Anda, terlepas dari apakah mesin lain sedang berjalan. Hubungkan instalasi Kodi Anda yang lain ke port database dan antarmuka web penerapan untuk mulai berbagi pustaka Anda.