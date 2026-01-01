Vitess adalah sistem klaster database open-source yang dibangun untuk menskalakan MySQL secara horizontal. Awalnya dikembangkan oleh YouTube untuk menangani miliaran kueri per hari, sistem ini menyediakan sharding otomatis, perutean kueri cerdas, dan pengumpulan koneksi di atas instance MySQL standar tanpa memerlukan perubahan tingkat aplikasi.

Self-hosting Vitess di VPS memberi Anda infrastruktur penskalaan database sekelas YouTube untuk aplikasi dengan lalu lintas tinggi. Sistem ini menangani multipleksing koneksi untuk mengurangi beban database, mendukung perubahan skema online tanpa downtime, dan menyediakan antarmuka kueri terpadu di beberapa shard yang tampak sebagai satu database bagi aplikasi Anda.