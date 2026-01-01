Deploy Vitess instan.
Sistem clustering database untuk penskalaan horizontal database MySQL dengan sharding otomatis, connection pooling, dan query routing.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vitess
Vitess adalah sistem klaster database open-source yang dibangun untuk menskalakan MySQL secara horizontal. Awalnya dikembangkan oleh YouTube untuk menangani miliaran kueri per hari, sistem ini menyediakan sharding otomatis, perutean kueri cerdas, dan pengumpulan koneksi di atas instance MySQL standar tanpa memerlukan perubahan tingkat aplikasi.
Self-hosting Vitess di VPS memberi Anda infrastruktur penskalaan database sekelas YouTube untuk aplikasi dengan lalu lintas tinggi. Sistem ini menangani multipleksing koneksi untuk mengurangi beban database, mendukung perubahan skema online tanpa downtime, dan menyediakan antarmuka kueri terpadu di beberapa shard yang tampak sebagai satu database bagi aplikasi Anda.
Fitur utama Vitess
Horizontal sharding
Secara otomatis mendistribusikan data ke beberapa instans MySQL untuk meningkatkan kapasitas tulis melebihi kemampuan satu server.
Connection pooling
Vitess memultipleks ribuan koneksi aplikasi ke dalam kumpulan kecil koneksi MySQL, secara drastis mengurangi beban server database.
Perubahan skema online
Mengubah skema tabel pada dataset besar tanpa penguncian atau downtime menggunakan eksekusi DDL online terkelola Vitess.
Query routing
Kueri secara otomatis diarahkan ke shard yang tepat berdasarkan sharding key, transparan bagi lapisan aplikasi.
MySQL kompatibel
Aplikasi terhubung ke Vitess menggunakan driver dan protokol MySQL standar tanpa perlu perubahan kode.
Jalankan Vitess lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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