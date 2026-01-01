Umami adalah platform analisis web open-source yang cepat yang melacak traffic website tanpa cookie, fingerprinting, atau berbagi data lintas-situs. Ini sesuai GDPR secara default, menjadikannya alternatif langsung untuk Google Analytics bagi tim yang memprioritaskan privasi pengunjung dan kepemilikan data.

Self-hosting Umami di VPS berarti semua data pengunjung tetap berada di infrastruktur Anda tanpa akses pihak ketiga. Instalasi tunggal yang didukung PostgreSQL dapat melacak beberapa website, event kustom, dan kampanye UTM melalui dashboard yang bersih dan real-time yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda.