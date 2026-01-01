Deploy Umami Analytics dengan instalasi sekali klik.
Alternatif analitik web sumber terbuka yang mengutamakan privasi untuk Google Analytics, tanpa cookies dan kepatuhan GDPR secara default.
Pilih paket VPS untuk Umami Analytics
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Umami Analytics
Umami adalah platform analisis web open-source yang cepat yang melacak traffic website tanpa cookie, fingerprinting, atau berbagi data lintas-situs. Ini sesuai GDPR secara default, menjadikannya alternatif langsung untuk Google Analytics bagi tim yang memprioritaskan privasi pengunjung dan kepemilikan data.
Self-hosting Umami di VPS berarti semua data pengunjung tetap berada di infrastruktur Anda tanpa akses pihak ketiga. Instalasi tunggal yang didukung PostgreSQL dapat melacak beberapa website, event kustom, dan kampanye UTM melalui dashboard yang bersih dan real-time yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda.
Fitur utama Umami Analytics
Pelacakan tanpa cookie
Umami mengumpulkan analitik tanpa cookie atau pengidentifikasi persisten, memastikan kepatuhan GDPR dan CCPA secara langsung.
Dukungan multi-situs
Lacak website tanpa batas dari satu instalasi Umami dengan dashboard terpisah dan data yang terisolasi untuk setiap properti.
Acara Kustom
Lacak klik tombol, pengiriman formulir, unduhan, dan interaksi pengguna kustom apa pun di luar tampilan halaman standar.
Dashboard real-time
Lihat jumlah pengunjung langsung, halaman teratas, sumber rujukan, dan rincian perangkat yang diperbarui secara real time tanpa memuat ulang halaman.
Pelacakan kampanye UTM
Ukur kinerja kampanye pemasaran dengan melacak parameter UTM di seluruh website Anda yang terlacak.
Jalankan Umami Analytics lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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