Deploy instan EspoCRM.
Platform CRM sumber terbuka gratis untuk mengelola prospek, kontak, kesepakatan, kampanye, dan kasus dukungan dalam antarmuka yang bersih dan dapat disesuaikan.
Pilih paket VPS untuk EspoCRM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan EspoCRM
EspoCRM adalah platform CRM open-source sepenuhnya yang dibangun untuk organisasi dari semua ukuran yang membutuhkan sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengelola hubungan pelanggan. Ini mencakup siklus penjualan lengkap â€” prospek, akun, kontak, peluang, dan aktivitas â€” bersamaan dengan kampanye pemasaran, integrasi email, dan helpdesk bawaan untuk kasus dukungan.
Self-hosting EspoCRM di VPS Anda menempatkan semua data pelanggan Anda di bawah kontrol langsung Anda tanpa biaya lisensi per pengguna, tanpa vendor lock-in, dan kebebasan untuk memperluas platform dengan entitas, field, dan workflow kustom untuk mencocokkan proses bisnis Anda yang tepat.
Fitur utama EspoCRM
Pipeline Penjualan Penuh
Lacak prospek dari kontak pertama hingga penutupan dengan tahapan peluang yang dapat disesuaikan, log aktivitas, dan perkiraan yang terintegrasi ke dalam setiap catatan akun.
Kampanye Pemasaran
Buat dan kirim email promosi ke daftar kontak yang ditargetkan dengan pelacakan pembukaan dan klik, tanpa memerlukan platform pemasaran pihak ketiga.
Entitas Kustom & Bidang
Buat model data kustom dengan jenis entitas, bidang, relasi, dan tampilan baru melalui panel admin â€” tidak memerlukan coding untuk sebagian besar kustomisasi.
Helpdesk bawaan
Tangani kasus dukungan pelanggan dengan sistem tiket yang terhubung langsung ke kontak, akun, dan catatan penjualan untuk konteks lengkap.
REST API dan integrasi
Hubungkan EspoCRM ke sistem eksternal melalui REST API yang bersih, dengan integrasi bawaan untuk server email, VoIP, dan alat bisnis populer.
Jalankan EspoCRM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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