EspoCRM adalah platform CRM open-source sepenuhnya yang dibangun untuk organisasi dari semua ukuran yang membutuhkan sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengelola hubungan pelanggan. Ini mencakup siklus penjualan lengkap â€” prospek, akun, kontak, peluang, dan aktivitas â€” bersamaan dengan kampanye pemasaran, integrasi email, dan helpdesk bawaan untuk kasus dukungan.

Self-hosting EspoCRM di VPS Anda menempatkan semua data pelanggan Anda di bawah kontrol langsung Anda tanpa biaya lisensi per pengguna, tanpa vendor lock-in, dan kebebasan untuk memperluas platform dengan entitas, field, dan workflow kustom untuk mencocokkan proses bisnis Anda yang tepat.