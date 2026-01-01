Klien webmail IMAP berbasis browser dengan antarmuka seperti desktop untuk membaca, menulis, dan mengatur email.
Pilih paket VPS untuk Roundcube
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Roundcube
Roundcube adalah klien webmail open-source yang telah lama ada, digunakan oleh penyedia hosting, universitas, dan self-hoster untuk memberikan antarmuka web yang cepat dan modern pada kotak surat IMAP mana pun. Ini terhubung ke server IMAP dan SMTP Anda yang sudah ada â€” ini bukan server email itu sendiri â€” yang berarti Anda tetap menggunakan penyedia kotak surat Anda saat ini sambil mendapatkan front-end yang rapi dan dapat disesuaikan dengan manajemen folder seret dan lepas, percakapan berulir, kontak, dan sistem plugin.
Self-hosting Roundcube di VPS Anda sendiri menjaga sesi webmail, buku alamat, dan preferensi pengguna pada infrastruktur yang Anda kendalikan, jauh dari layanan webmail pihak ketiga yang memprofilkan lalu lintas atau membatasi fitur akun.
Fitur utama Roundcube
Klien webmail IMAP (Internet Message Access Protocol)
Terhubung ke server IMAP dan SMTP mana pun sehingga Anda dapat menggunakan Roundcube sebagai antarmuka untuk kotak surat yang sudah ada tanpa memigrasikan akun.
Kulit elastis responsif
Antarmuka default Elastic beradaptasi dengan layar desktop, tablet, dan ponsel, memberikan pengalaman yang terasa alami di berbagai perangkat.
Buku alamat bawaan
Kelola kontak pribadi dan bersama, grup kontak, serta direktori LDAP bersamaan dengan pesan Anda tanpa meninggalkan kotak masuk.
Ekosistem plugin
Perluas fungsionalitas dengan plugin untuk filter managesieve, autentikasi dua faktor, kalender, enkripsi, dan lainnya.
Percakapan berantai
Kelompokkan pesan terkait ke dalam utas percakapan dengan pencarian teks lengkap dan filter cepat agar kotak masuk yang sibuk tetap mudah dikelola.
Dukungan multibahasa
Dilengkapi dengan terjemahan dalam lebih dari 70 bahasa dan mendukung preferensi bahasa dan zona waktu per pengguna secara bawaan.
Jalankan Roundcube lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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