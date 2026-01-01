Roundcube adalah klien webmail open-source yang telah lama ada, digunakan oleh penyedia hosting, universitas, dan self-hoster untuk memberikan antarmuka web yang cepat dan modern pada kotak surat IMAP mana pun. Ini terhubung ke server IMAP dan SMTP Anda yang sudah ada â€” ini bukan server email itu sendiri â€” yang berarti Anda tetap menggunakan penyedia kotak surat Anda saat ini sambil mendapatkan front-end yang rapi dan dapat disesuaikan dengan manajemen folder seret dan lepas, percakapan berulir, kontak, dan sistem plugin.

Self-hosting Roundcube di VPS Anda sendiri menjaga sesi webmail, buku alamat, dan preferensi pengguna pada infrastruktur yang Anda kendalikan, jauh dari layanan webmail pihak ketiga yang memprofilkan lalu lintas atau membatasi fitur akun.