bewCloud adalah platform penyimpanan cloud open-source yang ringan, dibangun dengan TypeScript dan Deno. Ini memberi Anda penyimpanan file pribadi dan sinkronisasi di seluruh perangkat, bersama dengan kompatibilitas CalDAV dan CardDAV bawaan untuk kalender dan kontak — semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri.

Tidak seperti suite cloud yang lebih berat, bewCloud sengaja dibuat minimal: cepat di-deploy, mudah dikelola, dan berfokus pada kasus penggunaan inti akses file dan sinkronisasi data pribadi. Self-hosting menjaga file, kalender, dan kontak Anda tetap pribadi dan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya langganan atau batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh pihak ketiga.