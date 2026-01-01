Deploy bewCloud dengan instalasi sekali klik.
Platform penyimpanan cloud yang ringan dan dihosting sendiri untuk sinkronisasi file pribadi, dukungan CalDAV, dan CardDAV.
Pilih paket VPS untuk bewCloud
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan bewCloud
bewCloud adalah platform penyimpanan cloud open-source yang ringan, dibangun dengan TypeScript dan Deno. Ini memberi Anda penyimpanan file pribadi dan sinkronisasi di seluruh perangkat, bersama dengan kompatibilitas CalDAV dan CardDAV bawaan untuk kalender dan kontak — semuanya berjalan di infrastruktur Anda sendiri.
Tidak seperti suite cloud yang lebih berat, bewCloud sengaja dibuat minimal: cepat di-deploy, mudah dikelola, dan berfokus pada kasus penggunaan inti akses file dan sinkronisasi data pribadi. Self-hosting menjaga file, kalender, dan kontak Anda tetap pribadi dan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya langganan atau batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh pihak ketiga.
Fitur utama bewCloud
Penyimpanan file pribadi
Simpan dan akses file Anda dari perangkat mana pun melalui antarmuka web yang bersih tanpa bergantung pada penyedia cloud pihak ketiga.
Sinkronisasi CalDAV/CardDAV
Sinkronkan kalender dan kontak dengan klien CalDAV atau CardDAV apa pun, termasuk aplikasi iOS, Android, dan desktop.
Manajemen Pengguna
Kontrol admin bawaan memungkinkan Anda mengelola akun, mengonfigurasi kebijakan pendaftaran, dan mengontrol siapa yang dapat mengakses instans Anda.
Autentikasi multifaktor
Lindungi akun dengan TOTP, passkey, atau 2FA berbasis email untuk lapisan keamanan tambahan di luar kata sandi.
Integrasi SSO
Dukungan OIDC opsional memungkinkan Anda terhubung ke penyedia identitas yang sudah ada untuk masuk tunggal di seluruh infrastruktur Anda.
Jalankan bewCloud lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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