Deploy instan Expensave.
Pelacak pengeluaran pribadi dan keluarga sumber terbuka untuk memantau kebiasaan belanja dan mengelola anggaran rumah tangga.
Pilih paket VPS untuk Expensave
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Expensave
Expensave adalah aplikasi pelacak pengeluaran sumber terbuka yang dibuat untuk individu dan keluarga yang menginginkan kendali penuh atas data keuangan mereka. Dengan kalender pengeluaran bersama, impor laporan bank, dan laporan kebiasaan belanja, ini mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memahami ke mana uang Anda pergi.
Menghosting sendiri Expensave di VPS Anda menjaga data keuangan sensitif dari server komersial pihak ketiga, menghilangkan biaya langganan berulang, dan memberikan akses kepada setiap anggota rumah tangga tanpa berbagi kredensial â€” sementara pencadangan otomatis melindungi riwayat pengeluaran bertahun-tahun.
Fitur utama Expensave
Kalender Pengeluaran Bersama
Beberapa pengguna dapat berkontribusi pada kalender yang sama, sehingga memudahkan keluarga dan teman sekamar untuk menjaga transparansi anggaran rumah tangga.
Impor Laporan Bank
Impor laporan dari lembaga keuangan untuk mengisi transaksi secara otomatis, mengurangi entri manual, dan memastikan catatan pengeluaran yang lengkap.
Laporan Kebiasaan Pengeluaran
Analitik visual menguraikan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kategori seiring waktu, mengungkapkan pola yang membantu Anda membuat keputusan anggaran yang lebih cerdas.
Aplikasi Web Progresif
PWA responsif seluler memungkinkan Anda mencatat pengeluaran dari perangkat apa pun secara instan, sehingga Anda tidak pernah melewatkan transaksi saat bepergian.
Mengutamakan privasi
Semua data keuangan tetap berada di server Anda sendiri â€“ tidak ada analitik pihak ketiga, tidak ada biaya langganan, dan tidak ada risiko platform komersial mati.
Jalankan Expensave lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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