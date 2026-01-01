Expensave adalah aplikasi pelacak pengeluaran sumber terbuka yang dibuat untuk individu dan keluarga yang menginginkan kendali penuh atas data keuangan mereka. Dengan kalender pengeluaran bersama, impor laporan bank, dan laporan kebiasaan belanja, ini mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memahami ke mana uang Anda pergi.

Menghosting sendiri Expensave di VPS Anda menjaga data keuangan sensitif dari server komersial pihak ketiga, menghilangkan biaya langganan berulang, dan memberikan akses kepada setiap anggota rumah tangga tanpa berbagi kredensial â€” sementara pencadangan otomatis melindungi riwayat pengeluaran bertahun-tahun.