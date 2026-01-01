Diskon Expensave hingga 69%

Deploy instan Expensave.

Pelacak pengeluaran pribadi dan keluarga sumber terbuka untuk memantau kebiasaan belanja dan mengelola anggaran rumah tangga.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Expensave.

Pilih paket VPS untuk Expensave

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Expensave

Expensave adalah aplikasi pelacak pengeluaran sumber terbuka yang dibuat untuk individu dan keluarga yang menginginkan kendali penuh atas data keuangan mereka. Dengan kalender pengeluaran bersama, impor laporan bank, dan laporan kebiasaan belanja, ini mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memahami ke mana uang Anda pergi.

Menghosting sendiri Expensave di VPS Anda menjaga data keuangan sensitif dari server komersial pihak ketiga, menghilangkan biaya langganan berulang, dan memberikan akses kepada setiap anggota rumah tangga tanpa berbagi kredensial â€” sementara pencadangan otomatis melindungi riwayat pengeluaran bertahun-tahun.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Expensave

Kalender Pengeluaran Bersama

Beberapa pengguna dapat berkontribusi pada kalender yang sama, sehingga memudahkan keluarga dan teman sekamar untuk menjaga transparansi anggaran rumah tangga.

Impor Laporan Bank

Impor laporan dari lembaga keuangan untuk mengisi transaksi secara otomatis, mengurangi entri manual, dan memastikan catatan pengeluaran yang lengkap.

Laporan Kebiasaan Pengeluaran

Analitik visual menguraikan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kategori seiring waktu, mengungkapkan pola yang membantu Anda membuat keputusan anggaran yang lebih cerdas.

Aplikasi Web Progresif

PWA responsif seluler memungkinkan Anda mencatat pengeluaran dari perangkat apa pun secara instan, sehingga Anda tidak pernah melewatkan transaksi saat bepergian.

Mengutamakan privasi

Semua data keuangan tetap berada di server Anda sendiri â€“ tidak ada analitik pihak ketiga, tidak ada biaya langganan, dan tidak ada risiko platform komersial mati.

Jalankan Expensave lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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