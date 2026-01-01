Deploy instan Suwayomi.
Server manga dan komik yang di-hosting sendiri yang menghadirkan ratusan sumber Tachiyomi ke browser web mana pun.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Suwayomi
Suwayomi-Server adalah server baca manga dan komik yang di-hosting sendiri â€” penulisan ulang desktop dari aplikasi Android populer Tachiyomi. Ini terhubung ke ratusan sumber manga melalui ekosistem ekstensi yang sama dengan Tachiyomi, memberi Anda akses ke perpustakaan judul yang luas dari antarmuka web yang bersih yang dapat diakses di perangkat apa pun. Tidak seperti layanan manga berbasis cloud dengan katalog terbatas dan batasan langganan, Suwayomi berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri tanpa biaya berkelanjutan.
Semua riwayat baca, data perpustakaan, dan unduhan disimpan secara lokal. Suwayomi mendukung pembaruan perpustakaan otomatis, unduhan bab dalam format CBZ, dukungan katalog OPDS untuk aplikasi e-reader khusus, dan pengalaman membaca yang dapat disesuaikan â€” menjadikannya platform yang di-hosting sendiri yang lengkap untuk para penggemar manga dan komik.
Fitur utama Suwayomi
Ratusan sumber
Terhubung ke ratusan sumber manga dan komik menggunakan ekosistem ekstensi Tachiyomi, mencakup situs dalam puluhan bahasa dan genre.
Update perpustakaan otomatis
Atur interval pembaruan dan Suwayomi akan memeriksa semua seri yang dilacak untuk bab baru secara otomatis, menjaga perpustakaan Anda tetap terkini tanpa perlu menyegarkan secara manual.
Unduhan bab offline
Unduh bab untuk dibaca secara offline, opsional disimpan sebagai arsip CBZ yang kompatibel dengan aplikasi pembaca komik apa pun.
Dukungan katalog OPDS
Katalog OPDS bawaan memungkinkan aplikasi e-reader seperti KOReader dan Panels terhubung langsung ke pustaka Suwayomi Anda untuk membaca di perangkat khusus.
Pembaca berbasis Browser
Baca manga langsung di browser dengan pembaca berfitur lengkap yang mendukung tata letak kustom, mode tampilan halaman, dan pengaturan arah baca.
Jalankan Suwayomi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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