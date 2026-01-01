Suwayomi-Server adalah server baca manga dan komik yang di-hosting sendiri â€” penulisan ulang desktop dari aplikasi Android populer Tachiyomi. Ini terhubung ke ratusan sumber manga melalui ekosistem ekstensi yang sama dengan Tachiyomi, memberi Anda akses ke perpustakaan judul yang luas dari antarmuka web yang bersih yang dapat diakses di perangkat apa pun. Tidak seperti layanan manga berbasis cloud dengan katalog terbatas dan batasan langganan, Suwayomi berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri tanpa biaya berkelanjutan.

Semua riwayat baca, data perpustakaan, dan unduhan disimpan secara lokal. Suwayomi mendukung pembaruan perpustakaan otomatis, unduhan bab dalam format CBZ, dukungan katalog OPDS untuk aplikasi e-reader khusus, dan pengalaman membaca yang dapat disesuaikan â€” menjadikannya platform yang di-hosting sendiri yang lengkap untuk para penggemar manga dan komik.