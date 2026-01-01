Diskon Suwayomi hingga 69%

Deploy instan Suwayomi.

Server manga dan komik yang di-hosting sendiri yang menghadirkan ratusan sumber Tachiyomi ke browser web mana pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Suwayomi.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Suwayomi

Suwayomi-Server adalah server baca manga dan komik yang di-hosting sendiri â€” penulisan ulang desktop dari aplikasi Android populer Tachiyomi. Ini terhubung ke ratusan sumber manga melalui ekosistem ekstensi yang sama dengan Tachiyomi, memberi Anda akses ke perpustakaan judul yang luas dari antarmuka web yang bersih yang dapat diakses di perangkat apa pun. Tidak seperti layanan manga berbasis cloud dengan katalog terbatas dan batasan langganan, Suwayomi berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri tanpa biaya berkelanjutan.

Semua riwayat baca, data perpustakaan, dan unduhan disimpan secara lokal. Suwayomi mendukung pembaruan perpustakaan otomatis, unduhan bab dalam format CBZ, dukungan katalog OPDS untuk aplikasi e-reader khusus, dan pengalaman membaca yang dapat disesuaikan â€” menjadikannya platform yang di-hosting sendiri yang lengkap untuk para penggemar manga dan komik.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Suwayomi

Ratusan sumber

Terhubung ke ratusan sumber manga dan komik menggunakan ekosistem ekstensi Tachiyomi, mencakup situs dalam puluhan bahasa dan genre.

Update perpustakaan otomatis

Atur interval pembaruan dan Suwayomi akan memeriksa semua seri yang dilacak untuk bab baru secara otomatis, menjaga perpustakaan Anda tetap terkini tanpa perlu menyegarkan secara manual.

Unduhan bab offline

Unduh bab untuk dibaca secara offline, opsional disimpan sebagai arsip CBZ yang kompatibel dengan aplikasi pembaca komik apa pun.

Dukungan katalog OPDS

Katalog OPDS bawaan memungkinkan aplikasi e-reader seperti KOReader dan Panels terhubung langsung ke pustaka Suwayomi Anda untuk membaca di perangkat khusus.

Pembaca berbasis Browser

Baca manga langsung di browser dengan pembaca berfitur lengkap yang mendukung tata letak kustom, mode tampilan halaman, dan pengaturan arah baca.

Jalankan Suwayomi lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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