Linkwarden adalah manajer bookmark yang di-hosting sendiri yang mengatasi link rot dengan secara otomatis mengarsipkan snapshot halaman penuh â€” termasuk gambar dan format â€” saat Anda menyimpan tautan. Bookmark Anda tetap dapat dibaca bertahun-tahun kemudian terlepas dari apa yang terjadi pada URL aslinya. Koleksi, tag, sorotan, dan anotasi memungkinkan Anda membangun basis pengetahuan terstruktur daripada daftar tautan yang datar.

Meng-hosting sendiri Linkwarden memberi Anda pengarsipan tanpa batas yang hanya dibatasi oleh penyimpanan VPS Anda, privasi penuh atas pola penelusuran Anda, dan tidak ada risiko kehilangan bookmark yang telah dikurasi selama bertahun-tahun karena layanan cloud yang ditutup atau mengubah model harganya.