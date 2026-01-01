Deploy Linkwarden instan.
Manajer bookmark kolaboratif yang mengarsipkan cuplikan halaman web lengkap sehingga tautan yang disimpan tidak akan pernah mati.
Pilih paket VPS untuk Linkwarden
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Linkwarden
Linkwarden adalah manajer bookmark yang di-hosting sendiri yang mengatasi link rot dengan secara otomatis mengarsipkan snapshot halaman penuh â€” termasuk gambar dan format â€” saat Anda menyimpan tautan. Bookmark Anda tetap dapat dibaca bertahun-tahun kemudian terlepas dari apa yang terjadi pada URL aslinya. Koleksi, tag, sorotan, dan anotasi memungkinkan Anda membangun basis pengetahuan terstruktur daripada daftar tautan yang datar.
Meng-hosting sendiri Linkwarden memberi Anda pengarsipan tanpa batas yang hanya dibatasi oleh penyimpanan VPS Anda, privasi penuh atas pola penelusuran Anda, dan tidak ada risiko kehilangan bookmark yang telah dikurasi selama bertahun-tahun karena layanan cloud yang ditutup atau mengubah model harganya.
Fitur utama Linkwarden
Pengarsipan Halaman Penuh
Secara otomatis menangkap cuplikan halaman lengkap dengan gambar sehingga konten yang di-bookmark tetap terjaga bahkan ketika situs asli offline.
Koleksi & Tag
Atur bookmark ke dalam koleksi bernama dengan tag kustom dan anotasi untuk basis pengetahuan yang terstruktur dan dapat dicari.
Kolaborasi multi-pengguna
Bagikan koleksi dengan rekan tim dan kelola akses dengan izin per pengguna untuk riset tim dan berbagi pengetahuan.
Pencarian Teks Lengkap
Cari di seluruh konten halaman yang diarsipkan, judul, deskripsi, dan anotasi untuk menemukan apa pun di koleksi Anda secara instan.
Browser Ekstensi
Simpan halaman langsung dari Chrome atau Firefox dengan satu klik, dengan ekstensi yang menangkap konten sebelum menghilang.
Jalankan Linkwarden lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web