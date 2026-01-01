CVAT (Computer Vision Annotation Tool) adalah platform anotasi berbasis browser yang dibuat khusus untuk memberi label gambar, video, dan point cloud 3D yang digunakan untuk melatih model visi komputer. Tidak seperti aplikasi pelabelan serbaguna, setiap fitur disesuaikan untuk alur kerja insinyur ML: interpolasi keyframe untuk video, segmentasi semi-otomatis, pra-pelabelan berbantuan model, dan pipeline tinjauan/QA untuk tim anotator terdistribusi.

Self-hosting CVAT di VPS Anda sendiri menjaga dataset pelatihan, citra mentah, dan metadata proyek di dalam infrastruktur Anda daripada mengunggah data sensitif ke SaaS pihak ketiga. Awalnya dikembangkan oleh Intel dan sekarang dikelola oleh CVAT.ai, ini mendukung pipeline pelabelan di ribuan tim visi komputer di seluruh dunia.