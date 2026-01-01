Diskon CVAT hingga 69%

Deploy CVAT instan.

Alat web sumber terbuka untuk menganotasi gambar dan video secara masif untuk tim visi komputer.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy CVAT instan.

Pilih paket VPS untuk CVAT

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan CVAT

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) adalah platform anotasi berbasis browser yang dibuat khusus untuk memberi label gambar, video, dan point cloud 3D yang digunakan untuk melatih model visi komputer. Tidak seperti aplikasi pelabelan serbaguna, setiap fitur disesuaikan untuk alur kerja insinyur ML: interpolasi keyframe untuk video, segmentasi semi-otomatis, pra-pelabelan berbantuan model, dan pipeline tinjauan/QA untuk tim anotator terdistribusi.

Self-hosting CVAT di VPS Anda sendiri menjaga dataset pelatihan, citra mentah, dan metadata proyek di dalam infrastruktur Anda daripada mengunggah data sensitif ke SaaS pihak ketiga. Awalnya dikembangkan oleh Intel dan sekarang dikelola oleh CVAT.ai, ini mendukung pipeline pelabelan di ribuan tim visi komputer di seluruh dunia.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama CVAT

Gambar dan pelabelan video

Kotak pembatas, poligon, poliline, titik kunci, kuboid, dan masker semantik di seluruh gambar diam dan urutan video dengan interpolasi keyframe.

Anotasi berbantuan AI

Segmentasi interaktif, pra-pelabelan berbantuan model, dan dukungan pelacak mengurangi jumlah klik manual dengan menjalankan deteksi dan model gaya SAM secara langsung.

Alur kerja tim

Hierarki proyek, tugas, dan pekerjaan dengan peran anotator, peninjau, dan manajer ditambah laporan kontrol kualitas untuk tim pelabelan terdistribusi.

Format dataset terbuka

Impor dan ekspor COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, dan selusin format dataset lainnya secara langsung.

Kualitas dan konsensus

Laporan kualitas bawaan, perbandingan data kebenaran, dan pekerjaan konsensus mendeteksi penyimpangan anotasi sebelum label yang buruk mencapai pelatihan model.

REST API dan SDK

REST API lengkap dan Python SDK resmi serta CLI memungkinkan Anda mengintegrasikan CVAT ke dalam pipeline MLOps yang sudah ada dan mengotomatiskan operasi dataset.

Jalankan CVAT lebih mudah di Hostinger

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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