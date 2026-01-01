Deploy CVAT instan.
Alat web sumber terbuka untuk menganotasi gambar dan video secara masif untuk tim visi komputer.
Pilih paket VPS untuk CVAT
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) adalah platform anotasi berbasis browser yang dibuat khusus untuk memberi label gambar, video, dan point cloud 3D yang digunakan untuk melatih model visi komputer. Tidak seperti aplikasi pelabelan serbaguna, setiap fitur disesuaikan untuk alur kerja insinyur ML: interpolasi keyframe untuk video, segmentasi semi-otomatis, pra-pelabelan berbantuan model, dan pipeline tinjauan/QA untuk tim anotator terdistribusi.
Self-hosting CVAT di VPS Anda sendiri menjaga dataset pelatihan, citra mentah, dan metadata proyek di dalam infrastruktur Anda daripada mengunggah data sensitif ke SaaS pihak ketiga. Awalnya dikembangkan oleh Intel dan sekarang dikelola oleh CVAT.ai, ini mendukung pipeline pelabelan di ribuan tim visi komputer di seluruh dunia.
Fitur utama CVAT
Gambar dan pelabelan video
Kotak pembatas, poligon, poliline, titik kunci, kuboid, dan masker semantik di seluruh gambar diam dan urutan video dengan interpolasi keyframe.
Anotasi berbantuan AI
Segmentasi interaktif, pra-pelabelan berbantuan model, dan dukungan pelacak mengurangi jumlah klik manual dengan menjalankan deteksi dan model gaya SAM secara langsung.
Alur kerja tim
Hierarki proyek, tugas, dan pekerjaan dengan peran anotator, peninjau, dan manajer ditambah laporan kontrol kualitas untuk tim pelabelan terdistribusi.
Format dataset terbuka
Impor dan ekspor COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, dan selusin format dataset lainnya secara langsung.
Kualitas dan konsensus
Laporan kualitas bawaan, perbandingan data kebenaran, dan pekerjaan konsensus mendeteksi penyimpangan anotasi sebelum label yang buruk mencapai pelatihan model.
REST API dan SDK
REST API lengkap dan Python SDK resmi serta CLI memungkinkan Anda mengintegrasikan CVAT ke dalam pipeline MLOps yang sudah ada dan mengotomatiskan operasi dataset.
Jalankan CVAT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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