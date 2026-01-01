Deploy instan FlexGet.
Alat otomatisasi yang kuat untuk mengunduh dan mengelola media dari RSS feed, situs torrent, dan lainnya.
Pilih paket VPS untuk FlexGet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FlexGet
FlexGet adalah alat otomatisasi serbaguna untuk konten dari RSS, situs torrent, pengindeks Usenet, dan puluhan sumber lainnya. Ini mengambil metadata episode dan film, memfilter rilis berdasarkan aturan kualitas Anda, menghilangkan duplikat dari pustaka Anda yang sudah ada, dan menyerahkan unduhan yang cocok ke klien torrent, pengunduh Usenet, atau skrip pasca-pemrosesan â€” semuanya didorong dari satu konfigurasi YAML deklaratif.
Menghosting sendiri FlexGet di VPS menjaga otomatisasi Anda selalu aktif sehingga feed tidak pernah melewatkan jendela rilis. Ini terhubung ke Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd, dan tumpukan server media yang lebih luas sebagai perekat penjadwalan yang menjaga semuanya tetap terisi.
Fitur utama FlexGet
Otomatisasi berbasis YAML
Deklarasikan setiap feed, filter, transformasi, dan target unduhan dalam satu file konfigurasi â€” mudah untuk dikontrol versi dan direplikasi di seluruh instans.
Ratusan integrasi
Plugin bawaan untuk situs torrent, feed RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, dan banyak lagi.
Penemuan serial dan film
Melacak acara dan film dari berbagai penyedia, menghilangkan duplikat dari library Anda, dan hanya mengambil rilis yang sesuai dengan aturan kualitas dan bahasa Anda.
Web UI dan REST API
Jelajahi tugas yang mengantre, picu jalankan secara manual, dan periksa riwayat dari browser â€“ atau otomatiskan semuanya melalui JSON REST API.
Janji temu dan pemicu
Jadwal Cron, pemicu sistem file, dan titik masuk webhook menjaga tugas berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual.
Jalankan FlexGet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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