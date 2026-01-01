FlexGet adalah alat otomatisasi serbaguna untuk konten dari RSS, situs torrent, pengindeks Usenet, dan puluhan sumber lainnya. Ini mengambil metadata episode dan film, memfilter rilis berdasarkan aturan kualitas Anda, menghilangkan duplikat dari pustaka Anda yang sudah ada, dan menyerahkan unduhan yang cocok ke klien torrent, pengunduh Usenet, atau skrip pasca-pemrosesan â€” semuanya didorong dari satu konfigurasi YAML deklaratif.

Menghosting sendiri FlexGet di VPS menjaga otomatisasi Anda selalu aktif sehingga feed tidak pernah melewatkan jendela rilis. Ini terhubung ke Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd, dan tumpukan server media yang lebih luas sebagai perekat penjadwalan yang menjaga semuanya tetap terisi.