Deploy instan Mayan EDMS.
Manajemen dokumen perusahaan sumber terbuka dengan OCR, pencarian teks lengkap, alur kerja, izin berbasis peran, dan kontrol versi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mayan EDMS
Mayan EDMS adalah sistem manajemen dokumen tingkat perusahaan sumber terbuka dan gratis yang menangkap, menyimpan, mengatur, dan mengambil dokumen organisasi Anda melalui antarmuka web yang bersih. Dibangun di atas Django dan digunakan di organisasi kesehatan, hukum, pemerintahan, dan keuangan di seluruh dunia, Mayan menyediakan OCR, pencarian teks lengkap, alur kerja otomatis, kontrol akses berbasis peran yang terperinci, riwayat versi, dan kabinet berbasis metadata â€” fitur yang biasanya ditemukan dalam produk DMS komersial yang berharga ribuan dolar per pengguna.
Self-hosting Mayan EDMS di VPS Anda menjaga setiap dokumen, log audit, dan alur kerja tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga. Dokumen disimpan terenkripsi saat tidak digunakan, dan sistem izin yang kaya memungkinkan Anda memisahkan visibilitas antara departemen, klien, atau cakupan kepatuhan.
Fitur utama Mayan EDMS
OCR dan full-text search
OCR bawaan mengekstrak teks dari PDF dan gambar yang dipindai, mengindeks setiap kata untuk pencarian teks lengkap instan di seluruh pustaka dokumen.
Alur kerja otomatis
Definisikan alur kerja persetujuan multi-langkah dengan perutean bersyarat, peninjauan paralel, dan tindakan yang dipicu pada transisi status dokumen.
Izin berbasis peran
Kontrol akses terperinci pada tingkat dokumen, kabinet, dan jenis metadata memungkinkan Anda memisahkan visibilitas berdasarkan departemen, klien, atau cakupan kepatuhan.
Kabinet dan metadata
Atur dokumen ke dalam kabinet hierarkis dengan bidang metadata kustom, aturan pengarsipan cerdas, dan pemfilteran berbasis tag untuk pengambilan cepat.
Histori versi dan log audit
Setiap unggahan, edit, komentar, dan tampilan dibuat versi dan diaudit, menyediakan rantai pengawasan lengkap untuk kepatuhan dan persyaratan peraturan.
REST API dan Integrasi
Sistem REST API dan webhook yang komprehensif memudahkan integrasi Mayan dengan CRM, ERP, dan platform tanda tangan elektronik yang sudah ada.
Jalankan Mayan EDMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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