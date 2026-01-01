Mayan EDMS adalah sistem manajemen dokumen tingkat perusahaan sumber terbuka dan gratis yang menangkap, menyimpan, mengatur, dan mengambil dokumen organisasi Anda melalui antarmuka web yang bersih. Dibangun di atas Django dan digunakan di organisasi kesehatan, hukum, pemerintahan, dan keuangan di seluruh dunia, Mayan menyediakan OCR, pencarian teks lengkap, alur kerja otomatis, kontrol akses berbasis peran yang terperinci, riwayat versi, dan kabinet berbasis metadata â€” fitur yang biasanya ditemukan dalam produk DMS komersial yang berharga ribuan dolar per pengguna.

Self-hosting Mayan EDMS di VPS Anda menjaga setiap dokumen, log audit, dan alur kerja tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga. Dokumen disimpan terenkripsi saat tidak digunakan, dan sistem izin yang kaya memungkinkan Anda memisahkan visibilitas antara departemen, klien, atau cakupan kepatuhan.