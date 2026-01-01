Diskon Mayan EDMS hingga 69%

Deploy instan Mayan EDMS.

Manajemen dokumen perusahaan sumber terbuka dengan OCR, pencarian teks lengkap, alur kerja, izin berbasis peran, dan kontrol versi.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Mayan EDMS.

Pilih paket VPS untuk Mayan EDMS

TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mayan EDMS

Mayan EDMS adalah sistem manajemen dokumen tingkat perusahaan sumber terbuka dan gratis yang menangkap, menyimpan, mengatur, dan mengambil dokumen organisasi Anda melalui antarmuka web yang bersih. Dibangun di atas Django dan digunakan di organisasi kesehatan, hukum, pemerintahan, dan keuangan di seluruh dunia, Mayan menyediakan OCR, pencarian teks lengkap, alur kerja otomatis, kontrol akses berbasis peran yang terperinci, riwayat versi, dan kabinet berbasis metadata â€” fitur yang biasanya ditemukan dalam produk DMS komersial yang berharga ribuan dolar per pengguna.

Self-hosting Mayan EDMS di VPS Anda menjaga setiap dokumen, log audit, dan alur kerja tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga. Dokumen disimpan terenkripsi saat tidak digunakan, dan sistem izin yang kaya memungkinkan Anda memisahkan visibilitas antara departemen, klien, atau cakupan kepatuhan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mayan EDMS

OCR dan full-text search

OCR bawaan mengekstrak teks dari PDF dan gambar yang dipindai, mengindeks setiap kata untuk pencarian teks lengkap instan di seluruh pustaka dokumen.

Alur kerja otomatis

Definisikan alur kerja persetujuan multi-langkah dengan perutean bersyarat, peninjauan paralel, dan tindakan yang dipicu pada transisi status dokumen.

Izin berbasis peran

Kontrol akses terperinci pada tingkat dokumen, kabinet, dan jenis metadata memungkinkan Anda memisahkan visibilitas berdasarkan departemen, klien, atau cakupan kepatuhan.

Kabinet dan metadata

Atur dokumen ke dalam kabinet hierarkis dengan bidang metadata kustom, aturan pengarsipan cerdas, dan pemfilteran berbasis tag untuk pengambilan cepat.

Histori versi dan log audit

Setiap unggahan, edit, komentar, dan tampilan dibuat versi dan diaudit, menyediakan rantai pengawasan lengkap untuk kepatuhan dan persyaratan peraturan.

REST API dan Integrasi

Sistem REST API dan webhook yang komprehensif memudahkan integrasi Mayan dengan CRM, ERP, dan platform tanda tangan elektronik yang sudah ada.

Jalankan Mayan EDMS lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Beli sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud adalah platform self-hosted canggih untuk mendukung produktivitas

Deploy
WordPress

WordPress

WordPress adalah website builder dan CMS terpopuler di dunia

Deploy
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki self-hosted ringan dengan halaman yang didukung Git dan pengeditan Markdown

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.