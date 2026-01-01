Deploy instan Homarr.
Dashboard server modern yang dapat disesuaikan untuk mengatur dan memantau semua layanan self-hosted Anda di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk Homarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Homarr
Homarr adalah dashboard open-source yang elegan, dirancang untuk menyediakan satu antarmuka untuk semua aplikasi self-hosted Anda. Alih-alih menandai puluhan URL layanan, Homarr menampilkannya sebagai tile yang tertata rapi dengan indikator status langsung, pencarian, dan tindakan cepat â€” semua dari satu halaman saja.
Menerapkan Homarr di VPS Anda sendiri berarti dashboard Anda tetap privat, memuat dengan cepat di jaringan lokal, dan dapat berintegrasi langsung dengan Docker untuk secara otomatis menemukan kontainer yang berjalan serta menampilkan status kesehatannya secara real time.
Fitur utama Homarr
Organisasi layanan
Kelompokkan aplikasi ke dalam papan dan kategori khusus agar setiap layanan dapat diakses dengan satu klik.
Integrasi Docker
Deteksi otomatis kontainer yang berjalan dan menampilkan status, kesehatan, serta penggunaan sumber dayanya tanpa konfigurasi manual.
Monitoring Status
Ping layanan secara berkala dan menampilkan indikator naik/turun secara langsung di setiap ubin.
Tata letak yang dapat disesuaikan
Editor grid drag-and-drop memungkinkan Anda mengubah ukuran, menyusun ulang, dan menata ubin agar sesuai dengan alur kerja Anda.
Cari dan bookmark
Pencarian instan di seluruh layanan yang dikonfigurasi dan web, dengan pintasan keyboard untuk pengguna tingkat lanjut.
Dukungan multi-pengguna
Buat akun terpisah dengan izin berbasis peran agar setiap anggota tim hanya melihat apa yang mereka butuhkan.
Jalankan Homarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
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Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
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