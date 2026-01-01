Homarr adalah dashboard open-source yang elegan, dirancang untuk menyediakan satu antarmuka untuk semua aplikasi self-hosted Anda. Alih-alih menandai puluhan URL layanan, Homarr menampilkannya sebagai tile yang tertata rapi dengan indikator status langsung, pencarian, dan tindakan cepat â€” semua dari satu halaman saja.

Menerapkan Homarr di VPS Anda sendiri berarti dashboard Anda tetap privat, memuat dengan cepat di jaringan lokal, dan dapat berintegrasi langsung dengan Docker untuk secara otomatis menemukan kontainer yang berjalan serta menampilkan status kesehatannya secara real time.