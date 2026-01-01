Deploy Apache Gravitino instan.
Metadata lake open-source yang menyatukan katalog, skema, dan tabel di seluruh Iceberg, Hive, MySQL, dan PostgreSQL di balik satu API.
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Apache Gravitino adalah data lake metadata terfederasi yang terdistribusi secara geografis yang memberikan tim data satu tempat untuk mengelola tabel, skema, fileset, model, dan kebijakan akses di seluruh katalog heterogen. Tidak seperti Hive Metastore tradisional, Gravitino memfederasi katalog yang ada tanpa menyalin metadata dan mengeksposnya melalui REST API terpadu dan UI web modern, sehingga mesin seperti Trino, Spark, Flink, dan Doris dapat mengkueri tampilan logis yang sama.
Menghosting sendiri Gravitino di VPS Anda menjaga silsilah sensitif, definisi skema, dan pemetaan kredensial di dalam lingkungan Anda dan menghindari biaya berulang layanan metadata terkelola. Titik akhir katalog Iceberg REST yang dibundel siap untuk mendukung tabel lakehouse secara langsung.
Fitur utama Apache Gravitino
Metadata lake terpadu
Federasi Iceberg, Hive, JDBC, dan katalog sistem file di balik satu REST API dan namespace metalake.catalog.schema tiga tingkat.
Iceberg REST bawaan
Menyediakan endpoint katalog REST Iceberg di port 9001 sehingga Spark, Flink, dan Trino dapat membaca dan menulis tabel Iceberg tanpa layanan eksternal.
UI web modern
Jelajahi metalake, katalog, skema, dan tabel, edit properti, dan periksa garis keturunan data dari konsol web bawaan – tidak memerlukan kontainer tambahan.
Kompatibilitas Multi-engine
Konektor Trino, Spark, Flink, Doris, dan PyIceberg berkomunikasi dengan Gravitino sehingga metadata yang sama mendukung beban kerja SQL, batch, dan streaming.
Fileset dan katalog model
Mengelola kumpulan file tidak terstruktur dan metadata model ML bersama dengan tabel, memberikan beban kerja AI dan lakehouse satu bidang tata kelola.
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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