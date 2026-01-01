Apache Gravitino adalah data lake metadata terfederasi yang terdistribusi secara geografis yang memberikan tim data satu tempat untuk mengelola tabel, skema, fileset, model, dan kebijakan akses di seluruh katalog heterogen. Tidak seperti Hive Metastore tradisional, Gravitino memfederasi katalog yang ada tanpa menyalin metadata dan mengeksposnya melalui REST API terpadu dan UI web modern, sehingga mesin seperti Trino, Spark, Flink, dan Doris dapat mengkueri tampilan logis yang sama.

Menghosting sendiri Gravitino di VPS Anda menjaga silsilah sensitif, definisi skema, dan pemetaan kredensial di dalam lingkungan Anda dan menghindari biaya berulang layanan metadata terkelola. Titik akhir katalog Iceberg REST yang dibundel siap untuk mendukung tabel lakehouse secara langsung.