Deploy OctoBot instan.
Open-source bot trading kripto untuk mengotomatiskan strategi AI, grid, DCA, dan TradingView di 15+ bursa.
Pilih paket VPS untuk OctoBot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OctoBot
OctoBot adalah bot trading cryptocurrency open-source gratis yang terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, dan lebih dari 15 bursa lainnya melalui satu antarmuka web. Ini mendukung grid trading, dollar-cost averaging, market making, strategi berbasis AI, otomatisasi webhook TradingView, dan mesin backtesting yang sepenuhnya dapat diskrip untuk menyempurnakan pengaturan berdasarkan data pasar historis.
Self-hosting OctoBot di VPS Anda sendiri menjaga setiap kunci API, profil, dan riwayat trading di bawah kendali langsung Anda, tanpa lapisan kustodian antara Anda dan bursa. UI browser berjalan 24/7 di VPS Anda sehingga strategi terus berjalan bahkan saat mesin lokal Anda offline, dan sistem plugin tentacles memungkinkan Anda memperluas bot dengan sinyal atau antarmuka kustom tanpa menyentuh image upstream.
Fitur utama OctoBot
Dukungan 15+ pertukaran
Sambungkan ke Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, dan banyak lagi bursa spot dan berjangka dari satu deployment.
Berbagai jenis strategi
Jalankan grid trading, DCA, market making, arbitrase, sinyal berbasis AI, dan strategi webhook TradingView secara berdampingan dalam profil independen.
Otomatisasi TradingView
Terima notifikasi TradingView langsung ke OctoBot untuk memicu perdagangan dari indikator Pine Script favorit Anda tanpa layanan perantara.
Backtesting mesin
Uji ulang strategi terhadap data pasar historis dengan laporan kinerja terperinci sebelum mempertaruhkan modal di bursa langsung.
Sistem plugin Tentacles
Perluas OctoBot dengan tentakel komunitas untuk strategi, bursa, dan antarmuka baru, atau tulis sendiri tanpa mem-fork proyek.
Telegram dan notifikasi web
Pantau portofolio dan aktivitas perdagangan dari dasbor web bawaan atau kirim notifikasi langsung ke Telegram untuk kontrol saat bepergian.
Jalankan OctoBot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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