Diskon OctoBot hingga 69%

Deploy OctoBot instan.

Open-source bot trading kripto untuk mengotomatiskan strategi AI, grid, DCA, dan TradingView di 15+ bursa.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy OctoBot instan.

Pilih paket VPS untuk OctoBot

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan OctoBot

OctoBot adalah bot trading cryptocurrency open-source gratis yang terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, dan lebih dari 15 bursa lainnya melalui satu antarmuka web. Ini mendukung grid trading, dollar-cost averaging, market making, strategi berbasis AI, otomatisasi webhook TradingView, dan mesin backtesting yang sepenuhnya dapat diskrip untuk menyempurnakan pengaturan berdasarkan data pasar historis.

Self-hosting OctoBot di VPS Anda sendiri menjaga setiap kunci API, profil, dan riwayat trading di bawah kendali langsung Anda, tanpa lapisan kustodian antara Anda dan bursa. UI browser berjalan 24/7 di VPS Anda sehingga strategi terus berjalan bahkan saat mesin lokal Anda offline, dan sistem plugin tentacles memungkinkan Anda memperluas bot dengan sinyal atau antarmuka kustom tanpa menyentuh image upstream.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama OctoBot

Dukungan 15+ pertukaran

Sambungkan ke Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, dan banyak lagi bursa spot dan berjangka dari satu deployment.

Berbagai jenis strategi

Jalankan grid trading, DCA, market making, arbitrase, sinyal berbasis AI, dan strategi webhook TradingView secara berdampingan dalam profil independen.

Otomatisasi TradingView

Terima notifikasi TradingView langsung ke OctoBot untuk memicu perdagangan dari indikator Pine Script favorit Anda tanpa layanan perantara.

Backtesting mesin

Uji ulang strategi terhadap data pasar historis dengan laporan kinerja terperinci sebelum mempertaruhkan modal di bursa langsung.

Sistem plugin Tentacles

Perluas OctoBot dengan tentakel komunitas untuk strategi, bursa, dan antarmuka baru, atau tulis sendiri tanpa mem-fork proyek.

Telegram dan notifikasi web

Pantau portofolio dan aktivitas perdagangan dari dasbor web bawaan atau kirim notifikasi langsung ke Telegram untuk kontrol saat bepergian.

Jalankan OctoBot lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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