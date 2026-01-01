OctoBot adalah bot trading cryptocurrency open-source gratis yang terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, dan lebih dari 15 bursa lainnya melalui satu antarmuka web. Ini mendukung grid trading, dollar-cost averaging, market making, strategi berbasis AI, otomatisasi webhook TradingView, dan mesin backtesting yang sepenuhnya dapat diskrip untuk menyempurnakan pengaturan berdasarkan data pasar historis.

Self-hosting OctoBot di VPS Anda sendiri menjaga setiap kunci API, profil, dan riwayat trading di bawah kendali langsung Anda, tanpa lapisan kustodian antara Anda dan bursa. UI browser berjalan 24/7 di VPS Anda sehingga strategi terus berjalan bahkan saat mesin lokal Anda offline, dan sistem plugin tentacles memungkinkan Anda memperluas bot dengan sinyal atau antarmuka kustom tanpa menyentuh image upstream.