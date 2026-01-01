Ollama adalah framework open-source terkemuka untuk menjalankan large language model (LLM) secara lokal, mendukung Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek, dan 100+ model lainnya tanpa ketergantungan cloud. Ollama menangani kuantisasi model, akselerasi GPU, dan pengelolaan memori secara otomatis, dengan mengekspos REST API yang kompatibel dengan format OpenAI sehingga tool dan integrasi yang ada dapat berfungsi tanpa modifikasi.

Self-hosting Ollama di VPS Anda menghilangkan biaya per token, menghilangkan batasan rate, dan memastikan setiap prompt dan respons tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Ini adalah backend yang ideal untuk tim yang membangun aplikasi bertenaga AI atau siapa pun yang membutuhkan inferensi model bahasa yang privat dan selalu aktif.