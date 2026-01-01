Deploy instan Ollama.
Jalankan model bahasa besar sumber terbuka di VPS Anda sendiri tanpa biaya API dan privasi data yang lengkap.
Pilih paket VPS untuk Ollama
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ollama
Ollama adalah framework open-source terkemuka untuk menjalankan large language model (LLM) secara lokal, mendukung Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek, dan 100+ model lainnya tanpa ketergantungan cloud. Ollama menangani kuantisasi model, akselerasi GPU, dan pengelolaan memori secara otomatis, dengan mengekspos REST API yang kompatibel dengan format OpenAI sehingga tool dan integrasi yang ada dapat berfungsi tanpa modifikasi.
Self-hosting Ollama di VPS Anda menghilangkan biaya per token, menghilangkan batasan rate, dan memastikan setiap prompt dan respons tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Ini adalah backend yang ideal untuk tim yang membangun aplikasi bertenaga AI atau siapa pun yang membutuhkan inferensi model bahasa yang privat dan selalu aktif.
Fitur utama Ollama
100+ Model Terbuka
Tarik dan jalankan Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, dan puluhan lainnya dengan satu perintah.
API Kompatibel OpenAI
Drop-in REST API memungkinkan alat, SDK, dan integrasi yang sudah ada untuk terhubung ke Ollama tanpa perubahan kode.
Akselerasi GPU
Dukungan otomatis NVIDIA CUDA dan Apple Metal mempercepat inference secara signifikan dibandingkan dengan pengaturan khusus CPU.
Dukungan Multimoda
Jalankan model visi seperti LLaVA untuk memproses gambar dan teks dalam percakapan yang sama.
Kustom Modelfiles
Buat model yang disesuaikan dengan prompt sistem, pengaturan suhu, dan parameter kustom menggunakan Modelfiles.
Jalankan Ollama lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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